Жители смогут закрыть рюмочные в своих домах

Региональные власти должны иметь право устанавливать дополнительные условия розничной продажи спиртного в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, считает группа депутатов от «Единой России» во главе с первым зампредом Комитета Госдумы по жилполитике и ЖКХ Александром Сидякиным . В разработанном ими законопроекте, который был внесён рассмотрение коллег 29 марта, решающим условием станет мнение жильцов.

Пьянству во дворах — бой!

По словам авторов документа, инициатива родилась в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, которые негативно относятся к размещению кафе, баров и торгующих алкоголем так называемых «наливаек», в зонах жилой застройки.

«Проблема шалманов и разливух — очень болезненна для наших городов, — рассказал « Парламентской газете » один из авторов законопроекта депутат Виталий Милонов . — Особенно остро она стоит в кварталах, где идёт массовая застройка. Обычно первые этажи многоэтажек отдают под коммерцию. При этом предприниматели открывают в них не детские кафе, а рюмочные, которые приносят больше прибыли и доставляют массу неудобств жильцам».

Клиенты придомовых забегаловок, как правило, не отличаются высокой культурой, придерживаются иных, так скажем, асоциальных ориентиров. Нетрезвые посетители питейных заведений шумят под окнами домов, устраивают драки и справляют нужду на детских площадках. «Необходимо дать людям возможность отстаивать своё право на спокойную жизнь», — убеждён законодатель.

Внушительная поддержка регионов

«Раньше у регионов были полномочия определять требования к местам размещения таких питейных заведений, — напомнил депутат Александр Сидякин. — Однако потом эти полномочия у регионов убрали».

Необходимо дать людям возможность отстаивать своё право на спокойную жизнь.

Согласно Федеральному закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», розничная продажа алкоголя разрешена с 8 до 23 часов. Региональные власти могут сужать эти рамки, уменьшая количество часов свободной продажи. При этом в законодательстве сделано исключение для кафе и ресторанов, где спиртное можно продавать круглосуточно, — для них регионы не имеют права вводить какие-либо ограничения. Этим воспользовались ушлые коммерсанты, которые приобретают сразу две лицензии — на торговлю алкоголем и на общепит — и превращают свои алкомаркеты в круглосуточные «наливайки».

«Нам сообщали из регионов, что это явление стало вирусным, во дворах многоквартирных домов стали массово появляться точки, где разливают дешёвый алкоголь, — отметил Сидякин. — Одновременно фиксировалось ухудшение криминогенной ситуации. В Татарстане, например, количество вызовов сотрудников полиции для наведения общественного порядка в местах размещения «наливаек» выросло на 25 процентов».

Как сообщил парламентарий, при подготовке законопроекта около полугода ушло на согласование его положений с позицией Минфина , Росалкогольрегурования и Роспотребнадзора . «Прежние полномочия по ограничению алкогольного рынка властям регионов, конечно, не вернут, но учёт мнения жителей может стать решающим для владельца питейного заведения», — подчеркнул автор законопроекта.

Если общее собрание жильцов решит, что в их доме не место алкомаркету, то региональные власти могут прикрыть раздражающую всех лавочку. По словам Александра Сидякина, эту законодательную инициативу уже поддержали более 40 регионов. «Мы „подкрепились“ очень хорошо, решение проработанное, проблем с рассмотрением законопроекта не возникнет, — уверен депутат.

Как у них США. Ограничения на часы и места продажи спиртного различаются в разных штатах. В Калифорнии торговля алкоголем как в барах, так и в розничных сетях запрещена с двух до шести часов утра. В Колорадо все напитки, кроме 3,2-процентного пива можно продавать только в специальных винных магазинах. Во многих штатах нельзя продавать выпивку по воскресеньям, в некоторых — на Рождество и во время выборов.

Бразилия. С 2008 года здесь введён запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах, расположенных вдоль скоростных шоссе и автомагистралей.

Латвия. Ночной запрет на розничную продажу спиртного и пива действует с 22 до 8. Как и в России, торговля алкоголем разрешена только в барах и ресторанах, имеющих соответствующую лицензию.

Финляндия. Винно-водочные магазины здесь работают в будни с 10 до 17 часов, в субботу — до 14, а в воскресенье закрыты. При этом за один раз можно купить максимум два литра алкогольных напитков. В ресторанах и барах спиртное продаётся с 11 часов утра до 3 часов ночи.