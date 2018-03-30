Прихожане храма Андрея Боголюбского на Волжском приняли участие в фестивале постной кухни

Прихожане храма Андрея Боголюбского на Волжском стали участниками фестиваля постной кухни, который прошел в Новоспасском монастыре. Об этом рассказал настоятель храма Кирилл Краев.

— Второй год на мероприятии выступают наши прихожане и участники молодежного движения подворья. Вниманию гостей было представлено разнообразие постных первых и вторых блюд, закусок, выпечки и десертов. За свое усердие наши конкурсанты были отмечены благодарственной грамотой и ценным призом — блендером от компании Electrolux, — пояснил Краев.

По его словам, главные задачи фестиваля — рассказать о традициях православной постной кухни и способствовать общению между прихожанами разных храмов и викариатств. (мю)