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Прихожане храма Андрея Боголюбского на Волжском приняли участие в фестивале постной кухни
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Прихожане храма Андрея Боголюбского на Волжском приняли участие в фестивале постной кухни 

Управа района Текстильщики 5 часов назад
Фото: Управа района Текстильщики
Прихожане храма Андрея Боголюбского на Волжском стали участниками фестиваля постной кухни, который прошел в Новоспасском монастыре. Об этом рассказал настоятель храма Кирилл Краев.
— Второй год на мероприятии выступают наши прихожане и участники молодежного движения подворья. Вниманию гостей было представлено разнообразие постных первых и вторых блюд, закусок, выпечки и десертов. За свое усердие наши конкурсанты были отмечены благодарственной грамотой и ценным призом — блендером от компании Electrolux, — пояснил Краев.
По его словам, главные задачи фестиваля — рассказать о традициях православной постной кухни и способствовать общению между прихожанами разных храмов и викариатств. (мю)
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