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В центре города открылся ресторан с кровавой рекламой
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В центре города открылся ресторан с кровавой рекламой 

ngs.ru 5 часов назад
Фото: ngs.ru
Сегодня в центре города на месте легендарного бара «Таймс» открылось заведение под названием «Урицкий», — ресторан еще до открытия стал причиной нешуточного скандала.
Руководство ресторана объяснило, что сегодня состоялось техническое открытие, а официальное запланировано на середину апреля.
«Наше заведение состоит из трех зон: «ресторан с танцами», «мясо на живом огне» [в пристройке на улице] и «пьяно-бар-караоке» [в цокольном помещении]. Но последние две зоны откроются ориентировочно в мае и августе», — пояснила руководитель отдела маркетинга Софья Кузнецова.
В «Урицком» будет работать авторская европейская кухня, главной фишкой которой станет необычное оформление и подача известных блюд, а также молекулярная кухня. Средний чек на человека — 1500 рублей (с алкоголем), так, например, салат «Цезарь» тут стоит 350 рублей, суп том-ям — 450 рублей, а пиво от 200 рублей.
«Мы хотим, чтобы это было модное, красивое место с интересным интерьером и интересной атмосферой. Но не упускать кухню, как это бывает в Новосибирске: есть кухня, но нет танцев или есть танцы, но нет кухни», — заметила Софья.
По вечерам в заведении будет звучать живая музыка или проходить различные вечеринки, в том числе и закрытые. В будние дни «Урицкий» работает с 12:00 до 2:00, в пятницу и субботу — до 4:00.
В начале марта в этом же районе открылось другое заведение — «Ночь». Оно разместилось в пристройке к «Победе». В формате ночного клуба «Ночь» работает только по пятницам, а гарантированно попасть туда можно после оплаты депозита — от 30 до 100 тысяч рублей за столик.
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