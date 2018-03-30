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В Салехарде вновь открылся легендарный ресторан на мосту
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В Салехарде вновь открылся легендарный ресторан на мосту 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Популярный в Салехарде ресторан «Факел» открылся после реконструкции, сообщает Ura.ru.
Заведение переименовали: теперь оно называется Panorama. Впервые с момента его открытия там сделали капитальный ремонт, сменили интерьер и обновили меню. Средний чек, по оценкам рестораторов, обойдется в полторы тысячи рублей. Меню — классическое европейское с добавлением национальной кухни (например, спагетти с ряпушкой, бифштекс из оленины, уха из муксуна).
Отмечается, что ресторан на мосту «Факел» находится в собственности администрации Салехарда и является важной достопримечательностью ямальской столицы. Посещение этого заведения входит в обязательную программу всех туристов.
Особенность ресторана в том, что он подвешен над мостом на высоте более 70 метров. У него стеклянные стены, и из него открывается красивый вид на ямальскую столицу.
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