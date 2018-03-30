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Рязанский губернатор предложил сделать «грибы с глазами» гастробрендом региона
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Рязанский губернатор предложил сделать «грибы с глазами» гастробрендом региона 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил шеф-поварам разработать грибное меню для раскрутки в качестве бренда известной поговорки «В Рязани — грибы с глазами». Уже в мае в области планируют представить вниманию широкой публики блюда, которые войдут в гастрономическую карту региона, сообщил в пятницу губернатор.
"Пока сейчас недостаточно у нас предложений на этом рынке (гастротуризма). Можно открыть хорошее кафе или ресторан, в котором будут представлены грибные блюда начиная с рязанских традиций и заканчивая мировыми. У нас многие знают поговорку про грибы с глазами. Почему бы ей не воспользоваться?" — сказал губернатор.
По его словам, сейчас в Рязанской области создается региональная гастрокарта, и уже в мае планируется представить первые итоги этой работы.
По данным регионального министерства культуры и туризма, в 2016 году область посетили свыше 900 тыс. туристов. По предварительной информации, в 2017 году Рязанскую область посетили 980 тыс. экскурсантов без учета паломников и участников событийных мероприятий. К 2022 году региональные власти рассчитывают увеличить турпоток до 2 млн человек в год.
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