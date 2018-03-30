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Молодожены устроили свадьбу в ресторане быстрого питания
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Молодожены устроили свадьбу в ресторане быстрого питания 

Мир24 2 часа назад
Молодожены из Австралии Джоэл и Пэйтон Джиакомантонио устроили свадьбу в ресторане быстрого питания KFC. Супруги также сделали в заведении несколько фотографий для свадебного альбома.
Регистрацию брака Джиакомантонио провели в 11 утра, а праздничный банкет был запланирован только на 18 часов вечера, поэтому молодожены и их гости успели проголодаться. Поскольку новоиспеченные муж и жена были фанатами сети быстрого питания KFC, они решили заглянуть в один из ее ресторанов.
Подъехавший к кафе лимузин и невеста в свадебном платье удивили сотрудников и посетителей ресторана. Молодожены тут же отправились заказывать свой первый обед в качестве супружеской пары.
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