Молодожены устроили свадьбу в ресторане быстрого питания

Молодожены из Австралии Джоэл и Пэйтон Джиакомантонио устроили свадьбу в ресторане быстрого питания KFC. Супруги также сделали в заведении несколько фотографий для свадебного альбома.

Регистрацию брака Джиакомантонио провели в 11 утра, а праздничный банкет был запланирован только на 18 часов вечера, поэтому молодожены и их гости успели проголодаться. Поскольку новоиспеченные муж и жена были фанатами сети быстрого питания KFC, они решили заглянуть в один из ее ресторанов.

Подъехавший к кафе лимузин и невеста в свадебном платье удивили сотрудников и посетителей ресторана. Молодожены тут же отправились заказывать свой первый обед в качестве супружеской пары.

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