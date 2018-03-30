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«Грибы с глазами» хотят сделать гастробрендом Рязани
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«Грибы с глазами» хотят сделать гастробрендом Рязани 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил шеф-поварам разработать грибное меню для раскрутки в качестве бренда известной поговорки «А у нас в Рязани — грибы с глазами. Их едят, они глядят».
«Пока сейчас недостаточно у нас предложений на этом рынке [гастротуризма]. Можно открыть хорошее кафе или ресторан, в котором будут представлены грибные блюда начиная с рязанских традиций и заканчивая мировыми. У нас многие знают поговорку про грибы с глазами. Почему бы ей не воспользоваться?», — цитирует ТАСС Любимова.
Он добавил, что в области создается региональная гастрокарта, и уже в мае планируется представить первые итоги работы.
В 2013 году рязанские власти решили материализовать знаменитую поговорку, и в городском парке появился памятник «Грибы с глазами».
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