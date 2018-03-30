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Берлинский ресторан испек самую сырную пиццу в мире
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Берлинский ресторан испек самую сырную пиццу в мире 

Особое блюдо 1 час назад
Фото: Особое блюдо
На прошлой неделе в ресторане итальянской кухни Vadoli Pizzeria в Берлине испекли пиццу со 111 разными видами сыра
На прошлой неделе в ресторане итальянской кухни Vadoli Pizzeria в Берлине испекли пиццу со 111 разными видами сыра.
Пицца с колоссальными 288,6 г сыра побила мировой рекорд Книги Гиннесса как «пицца с самым большим разнообразием сортов сыра», сообщает The Independent.
Казалось бы, чтобы разместить такое количество начинки, пицца должна иметь площадь больше, чем обычно, однако ее размер был увеличен всего на пару сантиметров.
Самая сырная пицца в мире включала в себя моцареллу, эмменталь, красный лестер, конте, раклет и другие.
После того, как эксперты оценили блюдо, пиццу-рекордсменку и еще 9 других порезали на кусочки и подали гостям мероприятия.
Предыдущий мировой рекорд по приготовлению самой сырной пиццы негласно принадлежал американской пиццерии в штате Орегон, где испекли пиццу со 101 видом сыра.
Фото: Guinness World Records
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