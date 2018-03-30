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За пивом через полмира: британец выпил в самом северном и самом южном пабе мира
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За пивом через полмира: британец выпил в самом северном и самом южном пабе мира 

Bigpicture.ru 4 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
А на что вы готовы ради того, чтобы пропустить кружечку пива? Вот житель британского города Плимут Бен Кумбс (Ben Coombs) загорелся идеей выпить в самом северном и самом южном пабе мира и ради этого проехал на машине более 30 тысяч километров.
Источник: BBC  Идея проехаться за пивом пришла Бену в голову, конечно же, за кружкой пенного. Долгая пивная экспедиция началась на острове Шпицберген, в заведении маленького шахтерского поселка Пирамида, где живут всего четыре человека.
«Все жители поселка живут в единственном, все еще функционирующем здании — старом отеле, где и находится бар».
Когда Бен искал самый северный и южный пабы, то узнал, что бары есть даже в Антарктиде, но попасть туда не получится. Эти бары находятся либо на закрытых базах, либо нелегальны. Поэтому финальной точкой экспедиции стал бар в чилийском городе Пуэрто-Уильямс на острове Огненная Земля.
В долгое путешествие Бен отправился на собственном автомобиле TVR Chimaera, которому недавно исполнилось 20 лет. Из Пирамиды Бен проехал через всю Европу в Саутгемптон, где погрузил машину на корабль и отправился в Нью-Йорк. Затем через Соединенные Штаты в Калифорнию, а дальше — в Мексику. Кстати, старенький автомобиль путешествие пережил с достоинством, за все время пришлось заменить только сцепление.
Через семь месяцев после старта Бен прибыл в самый южный паб. Правда, он ему не очень понравился: пластиковая мебель и меню, в котором только лагер и дешевый виски. Но впечатления от экспедиции это не испортило.
«Может, существуют и более привлекательные места, ради которых можно проехать 30 тысяч километров, но дело не в этом. Важно же само путешествие, а не пункт назначения».
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