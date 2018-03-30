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Ресторан MØS
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Ресторан MØS 

Ezhikezhik.ru 4 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Здесь в лаконичной обстановке из уютного кресла можно увидеть, как за стойкой, отгораживающей зал от кухни, повара готовят блюда. В меню традиционная еда скандинавов: дары моря и рыба во всех возможных вариантах, фермерские цыплята и птица, овощные салаты, разнообразные десерты и напитки. К примеру, тартар из лосося — от 620 руб., камбала с печеным картофелем — от 790 руб., тарталетка с малиной, шоколадом и фисташками — от 380 руб. Зарезервировать столик можно по телефону. Есть возможность заказать еду «на вынос».
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