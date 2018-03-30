Где в Москве поесть вегетарианцу?

Пятнадцать лет назад о вегетарианских кафе в России слышали единицы: сложным (и порой невыполнимым) квестом было не то что отыскать ресторан, в котором подавались только «зеленые» блюда, но и найти заведение с салатом без рыбы и яиц. Сегодня все изменилось: вегетарианские рестораны перестали быть диковинкой, которую обходят стороной. Да и в дизайне подобных заведений произошли приятные перемены: теперь это современные кафе без душных восточных ароматов и пыльных портьер а-ля Индия.

«Джаганнат»

«Джаганнат» — одно из самых популярных вегетарианских заведений Москвы. По сути, это современная столовая с полным самообслуживанием. С одной стороны, в этом есть плюс: можно быстро подкрепиться, не дожидаясь официантов. С другой стороны, в пиковые часы придется сперва отстоять очередь за обедом, а потом потратить время на поиски свободного стола.

Меню «Джаганната» — лакто-вегетарианское и очень демократичное: порция местного тайского супа стоит 140 рублей. При каждом кафе (а их в Москве 8) работает магазин с «зелеными» товарами — от кокосового масла до веганской колбасы. Прошлым летом ребята возобновили доставку — теперь заказать продукты из «Джаганната» можно в офис или домой.

Адреса: ул. Кузнецкий мост, д. 11 (м. Кузнецкий мост), ул. Земляной вал, д. 24/30 (м. Курская), ул. Верхняя Радищевская, д. 9А (м. Таганская), ул. Маросейка, д. 4 (м. Китай-Город), ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 13 (м. Белорусская, м. Маяковская), проспект Мира, д. 31 (м. Проспект Мира), Осенний бульвар, д. 10 к. 1 (м. Крылатское), ул. 1-я Дубровская, д. 2Б к. 1 (м. Пролетарская)

«Сок»

После прогулки по Третьяковской галерее загляните в «Сок». Это маленькое и уютное кафе с камином и деревянными столиками открыто напротив знаменитого музея. Пока шеф-повар готовит обед, вы можете полистать альбомы с репродукциями картин великих художников.

Меню в заведении подходит не только для вегетарианцев: блюда для сыроедов отмечены фиолетовым цветом, для веганов — зеленым. «Сок» — отличное место для знакомства с национальной кухней: здесь подают веганские варианты традиционных российских блюд — борща, окрошки, селедки под шубой, оливье и вареников.

Адрес: Лаврушинский пер., д. 15 (м. Третьяковская)

FRESH

Хотите убедить друзей, что «зеленый» обед не обязательно состоит из чечевицы, приправленной тонной специй? Тогда отправляйтесь во FRESH. Эти сетевые рестораны доказали, что еда может быть очень аппетитной даже без мяса и рыбы.

Основа меню — овощные блюда, приготовленные из экологически чистых и полезных продуктов. Здесь подаются супы, рис, лапша, веганские бургеры, — глаза и впрямь разбегаются!

FRESH едва ли попадает в категорию бюджетных мест, но в нем часто проходят акции — например, суп дня стоит 200 рублей. Также кафе предлагает собственную детокс-программу «Five Colors» из смузи и свежевыжатых соков.

Адреса: ул. Большая Дмитровка, д. 11 (м. Охотный ряд), Ермолаевский переулок, д. 10/7 (м. Баррикадная)

«Авокадо»

Авокадо — одно из первых вегетарианских заведений, появившихся в Москве. Своим оформлением оно напоминает уютные кафе Европы: в интерьере преобладает зеленый цвет, а вся мебель — плетеная и деревянная.

В «Авокадо» есть, где разгуляться и веганам, и сыроедам: меню здесь и впрямь внушительное. Во время поста оно пополняется сезонными блюдами. В кафе нет алкоголя, но при желании его можно принести с собой, заплатив пробковый сбор.

Вообще, «Авокадо» — заведение не из дешевых: запеченный картофель с баклажанами и грибами здесь стоит 480 рублей. Но в будние дни кафе предлагает гостям бизнес-ланчи из нескольких блюд. Цена удовольствия — 270 рублей.

Адрес: Чистопрудный бульвар, д. 12 (м. Чистые пруды), ул. Тверская, д. 5/6 (м. Охотный ряд)

Fruits & Veges

Если вы придете по адресу Fruits & Veges и вместо кафе обнаружите склад — не удивляйтесь. Это небольшое заведение открыто на месте старого бункера, спрятанного на территории арт-пространства ARTPLAY. Снаружи оно похоже на хозяйственную постройку, зато внутри представляет собой уютную, незамысловатую кафешку с темными стенами и деревянными столиками, выстроенными по бокам длинной лестницы.

Цены в Fruits & Veges не бьют по карману, а в меню, помимо «зеленых» блюд, есть смузи, салаты и свежевыжатые соки. Кстати, еду можно брать на вынос.

Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (м. Курская)

Groot

Кафе-лаб на 2-й Звенигородской получило свое название в честь инопланетного дерева из марвеловского блокбастера «Стражи галактики», поэтому в помещении много зеленого цвета и древесины. Да и девиз у Groot неплохой: «Супереда для супергероев».

Фирменные блюда из супергеройского кафе то и дело появляются в Instagram. Меню подойдет и вегетарианцам, и веганам, и сыроедам, да и просто приверженцам здорового образа жизни.

Рядом с блюдами стоят символы, показывающие, есть ли в них те или иные вещества вроде глютена, а заодно и калорийность. Помимо соков и коктейлей, в Groot подают органические вина и пиво. Цены здесь средние — супы стоят 350 рублей.

Адрес: ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 15 (м. Улица 1905 года)