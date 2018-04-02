В «Фаренгейте» пройдут гастроли шефа Jonas Mikkelsen

Капуста на гриле с крабом и чипсами из водорослей, тарталетки из цветной капусты с зеленым горошком, икрой уклейки, вербеной и незабудками, а также мороженое из петрушки и зеленой спаржи с белым шоколадом — лишь несколько звучных блюд шефа, которые привели в тихий датский городок Presto на острове Zealand в часе езды от Копенгагена не только поклонников изысканной нордической кухни, но и критиков гида Michelin. Последние в 2016 году наградили его ресторан Mindet в отеле Frederiksminde заветной звездой.

Шеф выбирает продукты преимущественно домашние или с приставкой био, отдавая предпочтение ингредиентам растительного происхождения. В огороде при отеле он не только культивирует овощи, травы и цветы, но и вдохновляется бесконечным разнообразием природы. В любви к природе и простым ингредиентам они очень похожи с шефом "Фаренгейт" Виктором Титовым , а потому сет из пяти блюд, который шефы приготовят вместе в конце марта стоит ждать с особым любопытством.

Сет из пяти блюд будет стоить 4900 рублей при предварительном бронировании, сообщают наши коллеги из Gorodskayaeda.