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«Страсть к халяве неистребима»: в центре Екатеринбурга выросла гигантская очередь за дешёвой пиццей
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«Страсть к халяве неистребима»: в центре Екатеринбурга выросла гигантская очередь за дешёвой пиццей 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Напротив одного из ресторанов на улице Малышева выстроилась гигантская очередь за пиццей. Ажиотаж вызвала акция от рестораторов, которые снизили цены. В итоге толпа желающих растянулась от входа метров на двести. Столпотворение в центре вызвало живой отклик в соцсетях:
— Это доказывает, что реально такой серьёзный кризис в стране и на еду не хватает денег, — не без иронии написала екатеринбурженка Татьяна.
— Это доказывает лишь, что страсть к халяве неистребима. Любой, — ответил ей другой пользователь.
В самой пиццерии заверили, что знают о большой очереди и постоянно подвозят продукты.
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