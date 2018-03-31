«Страсть к халяве неистребима»: в центре Екатеринбурга выросла гигантская очередь за дешёвой пиццей

Напротив одного из ресторанов на улице Малышева выстроилась гигантская очередь за пиццей. Ажиотаж вызвала акция от рестораторов, которые снизили цены. В итоге толпа желающих растянулась от входа метров на двести. Столпотворение в центре вызвало живой отклик в соцсетях:

— Это доказывает, что реально такой серьёзный кризис в стране и на еду не хватает денег, — не без иронии написала екатеринбурженка Татьяна.

— Это доказывает лишь, что страсть к халяве неистребима. Любой, — ответил ей другой пользователь.

В самой пиццерии заверили, что знают о большой очереди и постоянно подвозят продукты.