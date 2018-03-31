Под Ташкентом более 50 человек отравились на свадьбе в ресторане

ТАШКЕНТ, 31 мар — РИА Новости . Пятьдесят пять человек, в том числе шесть детей, отравились в ресторане в городе Бекабад Ташкентской области, все они были госпитализированы, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения

"С 30 марта с 6.30 (4.30 мск) по 31 марта 14.30 (12.30) в местную инфекционную больницу с симптомами пищевого отравления (тошнота, рвота, головная боль) обратились 55 человек, в том числе шесть детей, они были госпитализированы с предварительным диагнозом «Пищевая токсикоинфекция. Острый гастроэнтерит», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все пострадавшие 28 марта посещали местный ресторан, где проходила свадьба и девичник. На мероприятиях подавали европейские и национальные блюда.

В целях выяснения обстоятельств массового пищевого отравления и оказания необходимой консультативной помощи в городе работает группа специалистов Минздрава, местная больница обеспечена достаточным количеством лекарств и медикаментов, уточняет Минздрав.

"В данный момент пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Девять пострадавших уже выписаны и проходят амбулаторное лечение. Состояние остальных пострадавших средней тяжести. Эпидемическая ситуация находится под контролем", — отметили в министерстве.