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Под Ташкентом более 50 человек отравились на свадьбе в ресторане
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Под Ташкентом более 50 человек отравились на свадьбе в ресторане 

РИА Новости 1 час назад
ТАШКЕНТ, 31 мар — РИА Новости. Пятьдесят пять человек, в том числе шесть детей, отравились в ресторане в городе Бекабад Ташкентской области, все они были госпитализированы, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения.
"С 30 марта с 6.30 (4.30 мск) по 31 марта 14.30 (12.30) в местную инфекционную больницу с симптомами пищевого отравления (тошнота, рвота, головная боль) обратились 55 человек, в том числе шесть детей, они были госпитализированы с предварительным диагнозом «Пищевая токсикоинфекция. Острый гастроэнтерит», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, все пострадавшие 28 марта посещали местный ресторан, где проходила свадьба и девичник. На мероприятиях подавали европейские и национальные блюда.
В целях выяснения обстоятельств массового пищевого отравления и оказания необходимой консультативной помощи в городе работает группа специалистов Минздрава, местная больница обеспечена достаточным количеством лекарств и медикаментов, уточняет Минздрав.
"В данный момент пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Девять пострадавших уже выписаны и проходят амбулаторное лечение. Состояние остальных пострадавших средней тяжести. Эпидемическая ситуация находится под контролем", — отметили в министерстве.
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