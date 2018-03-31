Необычные рестораны в разных странах

Этот ресторан открыла жительница Токио Секаи Кобаяси в 215 году. В ресторане может получить полноценный обед любой желающий, даже если у него нет на обед средств. Достаточно лишь отработать 50-минутную смену на кухне и получить заслуженную порцию. Заведение пользуется особой популярностью у студентов, которые не имеют возможности поесть в ресторане.

В американском Big Texan Steak Ranch Amarillo вы можете бесплатно съесть стейк весом 2 килограмма! Однако есть условие — поглотить порцию придется за один час, иначе придется оплачивать блюдо. Поражает своей необычностью амстердамский ресторан Eenmaan. Помимо оригинального интерьера, все столики в зале рассчитаны на одного посетителя. Как оказалось, заведение ориентируется на любителей обедать в одиночестве.

В Кеми (финской коммуне) есть ресторан, полностью изготовленный изо льда и снега. Температура в заведении достигает -5 градусов. Среди блюд, которые предлагают посетителям — блюда из лосося, оленины и клюквы. Сам ресторан действует лишь в зимнее время и каждый год его стоят заново.

Ресторан, расположенный на вершине башни Бурдж Халифа, занесен в Книгу рекордов Гинесса. Заведение располагается на 122 этаже, а высота от земли составляет 422 метра. Это самый высокий ресторан в мире.

Любители восточных единоборств с радостью согласятся посетить ресторан "Нинздя", расположенный в Нью-Йорке. Обстановка оформлена в стиле старых японских деревень, а к столику посетителей ведут через запутанный лабиринт. Финский ресторан Kuappi Iisalmi является самым маленьким во всем мире. В нем лишь один столик и 2 стула. Неудивительно, что место в Kuappi Iisalmi необходимо резервировать заранее. Кстати, даже само заведение небольшое: оно размещается в железнодорожной будке.

В китайском ресторане Rising Sun посетителям позволяется кричать на официантов. Также можно запустить в них стаканом или тарелкой, а то и вовсе ударить. Правда, все хамство обойдется клиенту в сумму от 5 до 300 юаней (примерно 8-50 долларов США).

В ресторане Hajim в Бангкоке нет официантов: весь обслуживающий персонал заменяют роботы. Они могут не только подать еду к столику, но и станцевать, если клиент пожелает. ​Один из необычных ресторанов Нью-Йорка — Eat. Здесь по пятницам и субботам действует режим абсолютной тишины. посетителям в этот день запрещено разговаривать, а нарушитель правила будет вынужден доедать свое блюдо на лавочке возле ресторана.