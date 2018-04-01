На Смоленской улице в Москве открылся ресторан «СибирьСибирь»

Новосибирский ресторатор Денис Иванов , у которого в Сибири, между прочим, аж 37 ресторанов, продолжает экспансию на Москву: в двух шагах от его первого столичного проекта рамен-бара KU заработал ресторан русской кухни «СибирьСибирь». Одноименный ресторан открылся в Новосибирске в 2015 году и стал чуть ли не амбассадором русской кухни в городе — о пельменях из «СибирьСибири» знает каждый, кто хоть раз бывал в той части страны, пишет The Village.

Ресторан занял большое светлое помещение на первом этаже отеля «Azimut Смоленская». В Новосибирске одноименный проект Иванова тоже находится в отеле Azimut. «СибирьСибирь» получилась внушительным и очень блестящим, но при этом уютным: рассматривать хочется каждый метр. Интерьером занималось новосибирское бюро, и, надо сказать, с дизайном действительно постарались и продумали каждую деталь.

Зал тут фактически один, но за счет изогнутой формы помещения легко делится на несколько частей. При входе сделали небольшую обособленную «водочную комнату», часть бара и стены выложили прозрачными вытянутыми стеклоблоками, действительно напоминающими лед. Черный потолок полностью покрыт белоснежными наличниками, круглые большие люстры, тоже похожие на ледяные глыбы, сделаны из бокалов.

Пол выложили деревянной доской, стену возле барной стойки украсили полусотней блестящих золотых самоваров. И если входной зал больше похож на деревенскую избу, то, обогнув бар, вы встретите невозможной красоты мозаику, обрамляющую открытую кухню, — привет советскому прошлому. Мебель подобрали цветную, в теплых тонах — в основном это мягкие кресла кирпичных оттенков, а также стулья и столы из темного и светлого дерева.

Концептуально интерьер — еще одно размышление на тему современной русской кухни. Иванов принципиально отказался выбирать между едой советского наследия и деревенскими печами: русская кухня прошла через множество изменений в разное время, и «СибирьСибирь» стала неким симбиозом всех эпох. Поэтому в оформлении ресторана смешали элементы разных периодов, и, что удивительно, они более чем непротиворечиво сочетаются между собой. В итоге получилось роскошно — все блестит и сверкает, но почему-то создается ощущение теплоты и уюта, и кажется, что можно спокойно прийти в трениках и свитере, не чувствуя на себе недоумевающие взгляды.

За кухню отвечает Наталья Крупеня — она же шеф в новосибирском проекте, поэтому будет теперь работать на два города. Меню очень большое, конкурировать может только со списками раппопортовских ресторанов.

Средний чек: 1 500 рублей Адрес: ул. Смоленская, 8, отель Azimut