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Симеоне рассказал о встрече с нападающим «Ювентуса» Дибалой
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Симеоне рассказал о встрече с нападающим «Ювентуса» Дибалой 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне встретился с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой. Испанские СМИ писали, что стороны провели встречу наедине и посчитали, что связано это с возможным уходом Антуана Гризманна из «Атлетико». Дибала может рассматриваться как замена французу.
На пресс-конференции Симеоне прояснил ситуацию.
«Очень жаль, что бывают случаи, когда информация недостоверная. Я встретил его, мы поболтали, Рассказал, что я думаю о нем, так как он отличный игрок. Я обедал с друзьями, больше ничего не было.
Есть журналисты, которые делают свою работу хорошо, а есть те, кто делает работу плохо. В мире все зависит от информации», — цитирует Симеоне Goal.
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