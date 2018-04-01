Симеоне рассказал о встрече с нападающим «Ювентуса» Дибалой

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне встретился с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой. Испанские СМИ писали, что стороны провели встречу наедине и посчитали, что связано это с возможным уходом Антуана Гризманна из «Атлетико». Дибала может рассматриваться как замена французу.

На пресс-конференции Симеоне прояснил ситуацию.

«Очень жаль, что бывают случаи, когда информация недостоверная. Я встретил его, мы поболтали, Рассказал, что я думаю о нем, так как он отличный игрок. Я обедал с друзьями, больше ничего не было.

Есть журналисты, которые делают свою работу хорошо, а есть те, кто делает работу плохо. В мире все зависит от информации», — цитирует Симеоне Goal.