Чем питаются в ресторанах Северной Кореи

Ниже фотографии из ресторанов, в которых кормили нашу группу.

Палочки металлические!

Кимчи!

Следующий раз — фотографии из средней школы, школы национального резерва по футболу и просто фотографии северокорейских детей.

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