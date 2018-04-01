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Чем питаются в ресторанах Северной Кореи
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Чем питаются в ресторанах Северной Кореи 

Ридус 2 часа назад
Ниже фотографии из ресторанов, в которых кормили нашу группу.
Палочки металлические!
Кимчи!
Следующий раз — фотографии из средней школы, школы национального резерва по футболу и просто фотографии северокорейских детей.
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