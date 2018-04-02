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Количество отравившихся на свадьбе в Бишкеке выросло до 89 человек
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Количество отравившихся на свадьбе в Бишкеке выросло до 89 человек 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Мир24
Количество пострадавших в результате массового отравления в столице Киргизии Бишкеке возросло до 89 человек. Такие данные СМИ сообщили в понедельник, 2 апреля, представители Центра госсанэпиднадзора города.
Как уточняется, после отравления в ресторане за помощью к врачам обрались 89 человек, 53 их них доставили в инфекционные больницы. Еще 38 граждан сейчас проходят амбулаторный курс лечения, передает ТАСС.
Все пострадавшие принимали участие в свадебных торжествах, проходивших в одном из ресторанов Бишкека 31 марта. Ранее Министерство здравоохранения республики заверило, что всего на свадьбе присутствовали 190 человек.
Врачи оценивают состояние поступивших в больницы людей как средней или легкой степени тяжести, им оказывают соответствующую медицинскую помощь. Среди пострадавших — 11 детей и подростков, их здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время сотрудники Центра госсанэпидназдора выясняют причины, вызвавшие массовое отравление. Были взяты пробы пищевых продуктов в ресторане, проводятся соответствующие лабораторные исследования. Их результаты станут известны в течение трех дней.
Пока эпидемиологами столицы принято решение временно закрыть данную точку питания до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Известно, что в последний раз в этом ресторане проводили санитарную проверку в октябре 2017 года.
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