Уже 85 человек пожаловались на отравление в бишкекском ресторане

БИШКЕК, 1 апр — Sputnik . Число отравившихся в ресторане «Ала-Тоо» составило 85 человек, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.

Ранее сообщалось, что во время свадьбы отравились 38 человек. Позже их число возросло до 58. Всего на торжестве было 190 гостей, в том числе из Нарынской, Иссык-Кульской и Ошской областей.

Известно было, что 41 человек госпитализирован в инфекционную больницу, в том числе семеро детей. Еще 17 пострадавших получают амбулаторное лечение.

"Сейчас числится 85 отравившихся. 24 проходят лечение амбулаторно, 51 человек госпитализирован в Бишкеке и 10 — в Иссык-Кульской районной больнице. Они приехали в свою область с мероприятия и уже там пожаловались на самочувствие", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что все пострадавшие находятся в средней степени тяжести. В реанимационное отделение никого не переводили.

Известно, что «под подозрение попали» три продукта — мясо, куриные окорочка и рыба. Специалисты центра проводят эпидемиологическое расследование, отобраны необходимые пробы.

Ситуация находится под контролем замминистра, главного санитарного врача Олега Горина.

В самом ресторане «Ала-Тоо» пока не комментируют информацию об отравлении.