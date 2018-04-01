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Уже 85 человек пожаловались на отравление в бишкекском ресторане
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Уже 85 человек пожаловались на отравление в бишкекском ресторане 

Sputnik Кыргызстан 17 минут назад
Фото: Sputnik Кыргызстан
БИШКЕК, 1 апр — Sputnik. Число отравившихся в ресторане «Ала-Тоо» составило 85 человек, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.
Ранее сообщалось, что во время свадьбы отравились 38 человек. Позже их число возросло до 58. Всего на торжестве было 190 гостей, в том числе из Нарынской, Иссык-Кульской и Ошской областей.
Известно было, что 41 человек госпитализирован в инфекционную больницу, в том числе семеро детей. Еще 17 пострадавших получают амбулаторное лечение.
"Сейчас числится 85 отравившихся. 24 проходят лечение амбулаторно, 51 человек госпитализирован в Бишкеке и 10 — в Иссык-Кульской районной больнице. Они приехали в свою область с мероприятия и уже там пожаловались на самочувствие", — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что все пострадавшие находятся в средней степени тяжести. В реанимационное отделение никого не переводили.
Известно, что «под подозрение попали» три продукта — мясо, куриные окорочка и рыба. Специалисты центра проводят эпидемиологическое расследование, отобраны необходимые пробы.
Ситуация находится под контролем замминистра, главного санитарного врача Олега Горина.
В самом ресторане «Ала-Тоо» пока не комментируют информацию об отравлении.
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