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В одном из ресторанов столицы Кыргызстана произошло массовое отравление
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В одном из ресторанов столицы Кыргызстана произошло массовое отравление 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Бишкек, 1 апреля /Синьхуа/ — В одном из ресторанов столицы Кыргызстана Бишкека произошло массовое пищевое отравление. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Минздрава страны.
По ее данным, пострадавшие начали поступать со вчерашнего дня.
"На 1 апреля 2018 года в Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 38 пострадавших, из них 7 детей. Состояние у всех средней, легкой степени. Все пострадавшие получают соответствующее лечение, лекарствами обеспечены", — говорится в сообщении.
Сообщается, что на данный момент проводится эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, отравившиеся — клиенты ресторана из разных регионов республики. Их примерно 190 человек. Для расследования причин задействованы все областные и районные центры госсанэпидемнадзора.
"У пострадавших отобраны пробы и отправлены в лабораторию, результаты будут известны в течение трех дней. Также проводится контроль в ресторане, с отбором проб", — сообщили в Минздраве. —0—
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