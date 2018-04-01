Русский ответ «Макдональдсу»

Россия объявляет Америке войну — войну фаст-фуда. Московская сеть ресторанов быстрого питания решила завоевать мировой рынок, но не бургерами и картофелем фри, а блинами с икрой. Да, вы не ослышались, блинами с икрой. В Нью-Йорке — это последний крик моды, а теперь подошла очередь и Германии.

Что желаете, картошку фри и бургеры? Нет, здесь речь идет о блинах, знаменитых русских блинах. Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» — это русский ответ «Макдональдсу» , «Бургер Кингу» и другим. «Теремок» популярен не только в Москве. Существуют сотни филиалов, даже два в Нью-Йорке. Теперь настала очередь Германии насладиться русским фаст-фудом.

А идея принадлежит ему, Михаилу Гончарову . На наш вопрос, как можно конкурировать с гигантами из Америки, он сказал: «Ответ прост. В этом году нам исполняется 20 лет. Надо было двадцать лет упорно работать, как немцы, каждый год, шаг за шагом. А потом все получится».

Спасибо за комплимент, но все-таки главное — это то, что у вас на тарелке. Это знает каждый русский ребенок. Вот русские пельмени — что-то вроде тортеллини. Но главное, чтобы все было так же вкусно, как дома у бабушки.

Михаил Гончаров рассказывает, что идея пришла ему в Америке. «Как вы знаете, Америка — родина фаст-фуда. Но в той же Америке родилась и идея ресторанов фаст-кежуал. То есть готовится почти так же быстро, как фаст-фуд, но в то же время — как в обычном ресторане. И как только заказ готов, официант выставляет его на стойку. То есть, например, вы заказали блинчики, и повар тут же начинает их выпекать. У нас нет ничего приготовленного заранее».

Идея комбинации современного ресторана быстрого питания и традиционной кухни пришлась русским по вкусу. Многие считают, что блины вполне могут конкурировать с самыми известными блюдами из разных стран мира. «Мы, русские, гордимся нашими блинами. Многие страны пытаются сегодня сохранить самые знаменитые блюда своей национальной кухни как культурное наследие ЮНЕСКО , например, итальянцы или французы свою пиццу или спагетти. А наши российские политики хотели бы внести в список ЮНЕСКО блины и пельмени».

Политики как раз дали такое задание, и, кто знает, может быть, уже скоро о блинах будут говорить повсюду.

Вокруг много хороших ресторанов быстрого питания. Почему бы не пойти туда?

Один молодой человек отвечает: «Мне нравится здесь хорошая домашняя кухня».

С ним согласен другой посетитель, тоже молодой человек: «Мне здесь все нравится. Очень богатый выбор. Я могу выбирать блюда по настроению».

— А что вы заказали сегодня?

— Сегодня я заказал просто блины с сахаром, без начинки. Вкусно, как у бабушки.

Пару секретов тоже взяли у бабушки, например, украшение блинов узорами из цветов. Но это — только для детей. Мы спросили у сотрудника ресторана: что здесь особенно популярно?

«Русские клиенты охотно пробуют что-то новое, например, что-то в европейском стиле. А иностранцы почти всегда заказывают типично русские блюда».

А вот, пожалуй, нечто совсем необычное — совершенно черные блины.

Михаил Гончаров поясняет: «Это наше последнее и самое популярное изобретение — черные блины терияки. Вы должны их попробовать!»

Русско-японские блины? Терияки — это японский темный соевый соус. Но блины? Однако черный цвет блинам придает не соус, а уголь. Начинка — курица и сыр. Позже мы попробуем эти черные блины.

Все началось с маленького ларька на улице. Потом было уже два ларька. Потом — два филиала в Нью-Йорке. А сегодня в России действуют 300 ресторанов с общим оборотом в 130 миллионов евро.

За работой этих ресторанов стоит большая сеть логистики. Каждый день в этот цех должен поступать свежий товар. Мы встречаемся с Ириной, решительной дамой, которая здесь командует: «Здесь лежит сегодняшняя продукция — картофельное пюре, сырники, курица, заправки для супов и еще много чего другого. Сегодня до 9 часов поступят заказы от различных филиалов на следующий день. До полуночи все должно быть отправлено. А завтра все начнется заново. И так — каждый день».

А что происходит здесь? Здесь замешивают тесто для блинов, всегда в больших количествах. Для этого обрабатываются две тонны муки, 400 литров сливок, яйца, вода, специи. На наш вопрос о том, сколько теста они производят в день, Ирина отвечает: «Примерно пять тонн. И это только то, что идет в 150 ресторанов в Москве».

Каждому из этих ресторанов надо в день 65 кг теста для блинов. Это примерно шесть больших пластиковых пакетов. А вот — несмотря на все новинки — самая популярная начинка для блинов, филе лосося. Его требуется до 300 кг в день, рыба традиционно разделывается вручную.

Русские любят жирную пищу. Поэтому обязательно должен быть вот этот соус.

Что в этом соусе, спрашиваем мы у Ирины. Она отвечает, что здесь сметана, майонез и хрен. «А разве майонез — это типично русский соус?» — удивлен наш корреспондент. Ирина отвечает: «Видите ли, „Теремок“ — это особый случай. Я бы сказала, что майонез употребляют сегодня в любой русской семье, поэтому он может считаться традиционным».

Корреспондент пробует соус и говорит, что у него вкус, «как у бабушкиного картофельного салата».

Идем дальше, за кулисы. Здесь в огромных количествах режут колбасу и мясо ломтиками, кубиками, кусочками, все тщательно до грамма взвешивается и пакуется. И так каждый филиал получает ровно то, что заказал. Системная гастрономия — это то, что шеф «Теремка» тоже подсмотрел у западных конкурентов. А крупные города сами организуют доставку.

Ирина рассказывает: «В Санкт-Петербурге есть собственный цех снабжения, который обеспечивает только петербургские рестораны. Мы же снабжаем только московские».

И в один из 150 московских филиалов «Теремка» мы сейчас вернемся. Мы хотим все же попробовать те черные блины, которые шеф так расхваливал. Потому что блины — это главный источник дохода «Теремка».

Сотрудница «Теремка»: «Наши блины такие вкусные, словно их испекли дома. Даже пожилые люди, которые сами умеют печь блины, приходят к нам, чтобы попробовать наших блинов. Иногда они спрашивают у нас рецепт, но это наш секрет, который мы не выдаем (смеется). Потому что даже мы его не знаем».

Ну что же, попробуем черный блин терияки, самое популярное блюдо в меню. Шеф особенно горд японским темным соусом, который должен сделать традиционную начинку из сыра и курицы чем-то особенным. Но наш корреспондент пока сомневается.

Попробовав, он отвечает: «О, это действительно необычно. С одной стороны, это типично российский вкус начинки из курицы с сыром, но японский соус придает и солоноватость, и сладость — очень вкусно!»

Гончаров хочет и дальше расширять свою сеть в других странах. В Америке он уже обосновался. Какая следующая цель?

«Мы хотим в Германию. Это выгодно даже чисто стратегически: в Германии много крупных городов, таких как Франкфурт, Гамбург, Мюнхен, Берлин, Лейпциг. Мы могли бы открыть в каждом городе по филиалу. Мне кажется, культура еды у русских и немцев похожая. Русские и немцы любят, чтобы еда была приготовлена с душой, была вкусной и сытной».

«Теремок» — это российский ответ «Макдональдсу», «Бургер-Кингу» и им подобным. Традиционная бабушкина кухня в стиле фаст-фуд, которую русские охотно едят.

Посмотрим, как пойдут дела, может быть, и слово «блины» скоро не будет больше иностранным.