Россия объявляет Америке войну — войну фаст-фуда. Московская сеть ресторанов быстрого питания решила завоевать мировой рынок, но не бургерами и картофелем фри, а блинами с икрой. Да, вы не ослышались, блинами с икрой. В Нью-Йорке — это последний крик моды, а теперь подошла очередь и Германии.
Что желаете, картошку фри и бургеры? Нет, здесь речь идет о блинах, знаменитых русских блинах. Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» — это русский ответ «Макдональдсу», «Бургер Кингу» и другим. «Теремок» популярен не только в Москве. Существуют сотни филиалов, даже два в Нью-Йорке. Теперь настала очередь Германии насладиться русским фаст-фудом.
А идея принадлежит ему, Михаилу Гончарову. На наш вопрос, как можно конкурировать с гигантами из Америки, он сказал: «Ответ прост. В этом году нам исполняется 20 лет. Надо было двадцать лет упорно работать, как немцы, каждый год, шаг за шагом. А потом все получится».
Спасибо за комплимент, но все-таки главное — это то, что у вас на тарелке. Это знает каждый русский ребенок. Вот русские пельмени — что-то вроде тортеллини. Но главное, чтобы все было так же вкусно, как дома у бабушки.
Михаил Гончаров рассказывает, что идея пришла ему в Америке. «Как вы знаете, Америка — родина фаст-фуда. Но в той же Америке родилась и идея ресторанов фаст-кежуал. То есть готовится почти так же быстро, как фаст-фуд, но в то же время — как в обычном ресторане. И как только заказ готов, официант выставляет его на стойку. То есть, например, вы заказали блинчики, и повар тут же начинает их выпекать. У нас нет ничего приготовленного заранее».
Идея комбинации современного ресторана быстрого питания и традиционной кухни пришлась русским по вкусу. Многие считают, что блины вполне могут конкурировать с самыми известными блюдами из разных стран мира. «Мы, русские, гордимся нашими блинами. Многие страны пытаются сегодня сохранить самые знаменитые блюда своей национальной кухни как культурное наследие ЮНЕСКО, например, итальянцы или французы свою пиццу или спагетти. А наши российские политики хотели бы внести в список ЮНЕСКО блины и пельмени».
Политики как раз дали такое задание, и, кто знает, может быть, уже скоро о блинах будут говорить повсюду.
Вокруг много хороших ресторанов быстрого питания. Почему бы не пойти туда?
Один молодой человек отвечает: «Мне нравится здесь хорошая домашняя кухня».
С ним согласен другой посетитель, тоже молодой человек: «Мне здесь все нравится. Очень богатый выбор. Я могу выбирать блюда по настроению».
— А что вы заказали сегодня?
— Сегодня я заказал просто блины с сахаром, без начинки. Вкусно, как у бабушки.
Пару секретов тоже взяли у бабушки, например, украшение блинов узорами из цветов. Но это — только для детей. Мы спросили у сотрудника ресторана: что здесь особенно популярно?
«Русские клиенты охотно пробуют что-то новое, например, что-то в европейском стиле. А иностранцы почти всегда заказывают типично русские блюда».
А вот, пожалуй, нечто совсем необычное — совершенно черные блины.
Михаил Гончаров поясняет: «Это наше последнее и самое популярное изобретение — черные блины терияки. Вы должны их попробовать!»
Русско-японские блины? Терияки — это японский темный соевый соус. Но блины? Однако черный цвет блинам придает не соус, а уголь. Начинка — курица и сыр. Позже мы попробуем эти черные блины.
Все началось с маленького ларька на улице. Потом было уже два ларька. Потом — два филиала в Нью-Йорке. А сегодня в России действуют 300 ресторанов с общим оборотом в 130 миллионов евро.
За работой этих ресторанов стоит большая сеть логистики. Каждый день в этот цех должен поступать свежий товар. Мы встречаемся с Ириной, решительной дамой, которая здесь командует: «Здесь лежит сегодняшняя продукция — картофельное пюре, сырники, курица, заправки для супов и еще много чего другого. Сегодня до 9 часов поступят заказы от различных филиалов на следующий день. До полуночи все должно быть отправлено. А завтра все начнется заново. И так — каждый день».
А что происходит здесь? Здесь замешивают тесто для блинов, всегда в больших количествах. Для этого обрабатываются две тонны муки, 400 литров сливок, яйца, вода, специи. На наш вопрос о том, сколько теста они производят в день, Ирина отвечает: «Примерно пять тонн. И это только то, что идет в 150 ресторанов в Москве».
Каждому из этих ресторанов надо в день 65 кг теста для блинов. Это примерно шесть больших пластиковых пакетов. А вот — несмотря на все новинки — самая популярная начинка для блинов, филе лосося. Его требуется до 300 кг в день, рыба традиционно разделывается вручную.
Русские любят жирную пищу. Поэтому обязательно должен быть вот этот соус.
Что в этом соусе, спрашиваем мы у Ирины. Она отвечает, что здесь сметана, майонез и хрен. «А разве майонез — это типично русский соус?» — удивлен наш корреспондент. Ирина отвечает: «Видите ли, „Теремок“ — это особый случай. Я бы сказала, что майонез употребляют сегодня в любой русской семье, поэтому он может считаться традиционным».
Корреспондент пробует соус и говорит, что у него вкус, «как у бабушкиного картофельного салата».
Идем дальше, за кулисы. Здесь в огромных количествах режут колбасу и мясо ломтиками, кубиками, кусочками, все тщательно до грамма взвешивается и пакуется. И так каждый филиал получает ровно то, что заказал. Системная гастрономия — это то, что шеф «Теремка» тоже подсмотрел у западных конкурентов. А крупные города сами организуют доставку.
Ирина рассказывает: «В Санкт-Петербурге есть собственный цех снабжения, который обеспечивает только петербургские рестораны. Мы же снабжаем только московские».
И в один из 150 московских филиалов «Теремка» мы сейчас вернемся. Мы хотим все же попробовать те черные блины, которые шеф так расхваливал. Потому что блины — это главный источник дохода «Теремка».
Сотрудница «Теремка»: «Наши блины такие вкусные, словно их испекли дома. Даже пожилые люди, которые сами умеют печь блины, приходят к нам, чтобы попробовать наших блинов. Иногда они спрашивают у нас рецепт, но это наш секрет, который мы не выдаем (смеется). Потому что даже мы его не знаем».
Ну что же, попробуем черный блин терияки, самое популярное блюдо в меню. Шеф особенно горд японским темным соусом, который должен сделать традиционную начинку из сыра и курицы чем-то особенным. Но наш корреспондент пока сомневается.
Попробовав, он отвечает: «О, это действительно необычно. С одной стороны, это типично российский вкус начинки из курицы с сыром, но японский соус придает и солоноватость, и сладость — очень вкусно!»
Гончаров хочет и дальше расширять свою сеть в других странах. В Америке он уже обосновался. Какая следующая цель?
«Мы хотим в Германию. Это выгодно даже чисто стратегически: в Германии много крупных городов, таких как Франкфурт, Гамбург, Мюнхен, Берлин, Лейпциг. Мы могли бы открыть в каждом городе по филиалу. Мне кажется, культура еды у русских и немцев похожая. Русские и немцы любят, чтобы еда была приготовлена с душой, была вкусной и сытной».
«Теремок» — это российский ответ «Макдональдсу», «Бургер-Кингу» и им подобным. Традиционная бабушкина кухня в стиле фаст-фуд, которую русские охотно едят.
Посмотрим, как пойдут дела, может быть, и слово «блины» скоро не будет больше иностранным.