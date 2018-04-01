Ресторан как бизнес

Настойчиво зазывая к себе посетителей, многие рестораны обращаются к эмоциям. Они обещают накормить «как дома у бабушки», напомнить «тот самый вкус».

Возможно, вкус каких-то блюд и правда напоминает тот самый, но в ресторанах рулят не бабушки, а бухгалтерия. Гастрономические воспоминания нашего детства поварам не указ. У них есть технологические карты, где подробно расписано, чего и сколько нужно взять для конкретного блюда. Чтобы оно было в первую очередь рентабельным, а если получится, то и вкусным. Именно поэтому повара не вольны в закупках исходных продуктов, а рекламные уверения в их сезонности и свежести не так уж часто совпадают с реальным меню.

Короче, ресторан — это бизнес, и нам с вами, потребителям, лучше понимать такой важный нюанс, чем заблуждаться на этот счет. Как и любое другое коммерческое предприятие, ресторан заинтересован в прибыли; удовольствие посетителей — желательный, но вовсе не обязательный бонус. В принципе визит в ресторан не так уж сильно отличается от посещения парикмахерской или шиномонтажной мастерской. Во всех этих местах нам оказывают услугу — кормят, стригут или меняют зимнюю резину на летнюю. А мы, потребители, эти услуги оплачиваем. Включая и аренду производственных площадей, о дороговизне которой те же рестораторы регулярно и громогласно сообщают. И за их рекламу мы с вами фактически тоже платим, кстати.

Но раз так, мы имеем полное право требовать соответствующего уровня этих услуг, без всяких ностальгических намеков. Мы ожидаем качественной и вкусной еды из свежих сезонных продуктов. И расторопного дружелюбного персонала. А к рекламным сказкам рестораторов про наших бабушек лучше относиться снисходительно. Это бизнес, ничего личного.