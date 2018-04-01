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Бесстрашный англичанин-выпивоха запугал элитные бары Вашингтона
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Бесстрашный англичанин-выпивоха запугал элитные бары Вашингтона 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Вашингтоне в седьмой раз арестовали британца, который в течение месяца останавливался в самых дорогих отелях и ужинал в лучших ресторанах города, ни разу не оплатив счет. Об этом сообщает The Times.
21-летний Ник Купер заказал бокал односолодового ирландского виски 34-летней выдержки за 1,2 тысячи долларов. Молодой человек попросил записать заказ на вымышленное имя, после чего скрылся, однако его удалось поймать. По информации полиции, этот напиток обычно хранят в сейфах.
Ранее, 13 марта, Купер таким же образом поужинал в отеле «Уиллард Интерконтиненталь» — одном из самых роскошных отелей в штатах. До этого в ресторане отеля «Ритц-Карлтон» британец заказал осьминога на гриле, каре из ягненка, бутылку вина каберне-совиньон стоимостью 156 долларов и «Моет Империал» за 100 долларов, после чего снова покинул ресторан без оплаты счета.
Кроме того, полиция несколько раз находила Купера в бессознательном состоянии под действием наркотиков в номерах люксовых отелей.
Фотографии бунтаря были переданы барменам лучших заведений Вашингтона, чтобы те отказывали ему в обслуживании. На данный момент британец находится под стражей. Адвокат настаивает на его невиновности.
В апреле 2017 года австралийский рэпер Терри Пек (Terry Peck), выступающий под псевдонимом 2pec, предстал перед судом по обвинению в краже и нападении на полицейского. Мужчина был задержан после того, как сбежал из ресторана, не оплатив счет, прыгнул в воду и поплыл в сторону пляжа Мейн-Бич.
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