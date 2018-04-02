Изысканные блюда в домашних условиях: проект «Как в ресторане» на «МИРе»

Секреты приготовления изысканных блюд в домашних условиях. На телеканале «МИР» стартует новый проект — «Как в ресторане». Мы покажем то, что повара оставляют за закрытой дверью кухни. Как сделать мир вкуснее, узнавал «МИР 24».

На телевизионной кухне важна каждая деталь. Даже то, как продукты на столе лежат. Пока на съемочной площадке идет подготовка, за кадром тоже работа кипит — у гримеров. Александру Журкину все это в новинку — ведь он не профессиональный ведущий, а самый настоящий шеф-повар ресторана. Легко и непринужденно он раскрывает профессиональные секреты: чем яйцо пашот отличается от яйца бенедикт, что такое фритатта и как все это приготовить у себя дома.

«Мы в ресторане, и мы добавим с вами ломтики рваной моцареллы. Это придаст настоящий итальянский вкус, потому что фритатта — это Италия», — отметил Журкин.

Вкусно приготовить одно. Блюдо надо еще красиво подать. Именно как ресторане. Передать запах через телекамеру пока невозможно. Поэтому задача у операторов непростая — снять программу вкусно, чтобы телезритель одним взглядом распробовал кулинарный шедевр. Тут и приходят на помощь разные хитрости — делают свет поярче и даже запускают искусственный пар. 12 часов съемки — это 20 минут готовой программы. Все самое лучшее для эфира. Поэтому вкусное шоу смотрится на одном дыхании. И сразу после программы хочется попробовать уже дома — на своей кухне приготовить «Как в ресторане!».

Первый выпуск нового проекта телеканала Мир «Как в ресторане» вы сможете увидеть и оценить 8 апреля в 10.15.