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«Как в ресторане»: новое шоу телеканала «МИР» сделает жизнь вкусней
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«Как в ресторане»: новое шоу телеканала «МИР» сделает жизнь вкусней 

Мир24 51 минуту назад
Фото: Мир24
Секреты приготовления изысканных блюд в домашних условиях. На телеканале «МИР» стартует новый проект «Как в ресторане». Шеф-повар раскроет свои секреты и покажет, как сделать мир вкуснее. Репортаж корреспондента телеканала «МИР 24» Сергея Полякова.
Клиент ждать не будет. На приготовление утиной грудки — 20 минут максимум. За это время нужно приготовить блюдо. Пока птица готовится к обжарке, шеф-повар Александр Журкин рассказывает свои правила ресторанной кухни. Первое: никаких заготовок с вечера — только свежие продукты.
«Рис варится только утром. С ночи мы ничего не делаем», — подчеркивает Александр.
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Второе: отборные продукты. Без качественных ингредиентов — у повара ничего не выйдет! «Это уважение к профессии. Повар должен работать с хорошими, качественными продуктами», — подчеркивает шеф-повар. Третье: команда. Все работают на общий результат. «Все ребята, которые работают на этой кухне — единомышленники. Они очень долго подбирались к этому ресторану», — говорит шеф. Далее — контроль. В хорошем ресторане работа выстроена четко. Шеф-повар — это руководитель, фундамент фабрики вкусной еды. Он умело управляет коллективом и внимательно следит за каждым процессом, чтобы никакого брака. Творческий подход — обязательно. Хороший повар в профессии перепробовал все.
«Сочетание утки, вишневого соуса на красном вине и айвы — все это просто создано друг для друга», — отмечает шеф-повар.
В программе «Как в ресторане» шеф-повар Александр Журкин научит, как сделать даже из самых простых блюд настоящий кулинарный шедевр. Первый выпуск нового проекта телеканала «МИР» сморите 8 апреля в 10:15.
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