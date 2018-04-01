«Как в ресторане»: все секреты шеф-поваров — в новом шоу на телеканале «МИР»

На телеканале «МИР» 8 апреля состоится премьера нового кулинарного шоу «Как в ресторане». Каждое воскресенье шеф-повар Александр Журкин будет учить готовить изысканные ресторанные блюда… дома! Ведущий поделится профессиональными секретами, которые хранятся за дверью кухни ресторана, а также раскроет реальную стоимость блюд. Мы честно расскажем о том, о чем вам больше никто не расскажет.

Первый выпуск выпадает на Пасху. Александр Журкин покажет, как приготовить три ресторанных блюда, в которых есть яйца — «Бенедикт», «Фриттата» и десерт «Сабайон».

«Самое главное, что мы даем понять, сколько на самом деле стоит это блюдо по отношению к ресторану», — отметил Журкин.

«Мы готовили в одной из программ гусиную ножку. В ресторанах она стоит от 1000-1200 рублей. В итоге оказалось, что сама ножка обошлась нам в 148 рублей», — рассказала шеф-редактор программы «Как в ресторане» Ольга Шершнева.

Брутальный ужин

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Никаких секретов: зрители узнают, в каком водоеме выловить лучшего сибаса или как и где выбрать свежие продукты. «Продукты покупаем мы на рынке, как обычные люди», — добавил Журкин.

Ради того, чтобы зрителю было вкусно и весело, работает целая команда.

«Для того, чтобы зритель увидел нашу программу в 24 минуты, в съемках участвуют минимум человек семь — операторы, продюсеры, ассистенты, гримеры, сам ведущий. А снимаем мы программу 10-11 часов», — пояснила Ольга Шершнева.

Смотрите шоу «Как в ресторане» каждое воскресенье начиная с 8 апреля на телеканале «МИР». Не пропустите!

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