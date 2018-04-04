Сделать «Мир» вкуснее: новое шоу «Как в ресторане»

Секреты приготовления изысканных блюд в домашних условиях. На телеканале «МИР» стартует новый проект — «Как в ресторане». Мы покажем то, что повара оставляют за закрытой дверью кухни. Как сделать мир вкуснее, узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

Так проходили съемки пилотного выпуска самой вкусной программы на канале «Мир». Название «Как в ресторане» выбрано не случайно. Авторы подробно расскажут и покажут, что скрывает ресторанное закулисье.

«Мы пытаемся раскрыть все секреты, которые находятся за занавесом ресторанной кухни. Как это хранится, где это покупается, как это делается, как это можно сохранить, как этот продукт можно превратить в более вкусный и насыщенный ингредиент, который окажется у вас на столе. Заканчиваем украшать, поднимаем повыше, показываем. Вот мы добавили небольшой штрих», — рассказал шеф-повар Александр Журкин.

Радость вегетарианца

Как приготовить экологическую еду А вот то, что ресторанные блюда стоят дорого, ни для кого не секрет. Слишком много дополнительных расходов заложено в цене. Поэтому, программа расскажет какова реальная стоимость этих деликатесов, если их приготовить дома на своей кухне, с точным соблюдением рецепта.

«Мы готовили в одной из программ гусиную ножку конфи. В ресторане она стоит от 1100 — 1200 рублей. В итоге оказалось, что сама ножка обошлась нам в 148 рублей», — отметила шеф редактор программы «Как в ресторане» Ольга Шершнева.

«Сейчас заканчивается монтаж пилотного выпуска. Выпускающая бригада с волнением ждет 8 апреля, когда состоится премьера», — признался главный редактор редакции программ МТРК «Мир» Владимир Самборский

Первая программа приурочена к Пасхе. В ней можно будет узнать, как приготовить три праздничных блюда: яйца Бенедикт, фриттата и десерт Сабайон.

Первый выпуск нового проекта телеканала Мир «Как в ресторане» вы сможете увидеть и оценить уже в это воскресенье в 10:15.

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