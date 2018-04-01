Prosecco Bar PR11

На Сретенке открыли бар, посвященный просеккоФормат подсмотрели в Италии: небольшое кафе, где местные заседают с бокалами игристого. Простая кухня, с упором на закуски. Называется это просекко-бар или «баккаро». В небольшой винной карте бутылки Северо-Восточной Италии: Венето, Фриули, Трентино — Альто-Адидже, Тревизо. Для старта в карте 15 видов игристого вина. Часть разливают по бокалам. Естественно, игристым дело не ограничивается. В карте подборка белых, красных и десертных вин. Отдельно стоит отметить, что здесь смешивают коктейли на основе вина: от весенне-летнего Беллини до различных вариаций на тему Спритца с разными вермутами. Закусить это предлагают гастрономией в виде колбас и сыров, оливок. Плюс обязательные брускетты, например, с паштетом, рикоттой или пармой. Повар Сергей Душков готовит 4 вида тартара, разнообразны салаты и десерты. Разумеется, они все с итальянским акцентом.