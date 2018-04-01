Депутаты предложили ограничить продажу алкоголя в кафе и ресторанах

Как поясняют авторы документа, к ним обращаются жители многоэтажек, недовольные, что у их подъездов постоянно стоят подвыпившие посетители кафе. Они и ведут себя шумно, и подают дурной пример детям.

Особенно актуальна эта проблема там, где первые этажи жилых зданий выкупают и приспосабливают под торговлю и общепит. От 41 органа госвласти регионов депутаты получили письма с информацией о существенном ухудшении криминогенной ситуации в жилом секторе, где продается алкоголь, и с поддержкой законодательной инициативы.

В России с 2012 года существуют так называемые социальные радиусы, или, как еще их называют, «радиусы трезвости». Это расстояние магазинов, торгующих алкоголем, от соцобъектов. В большинстве регионов этот проходит в 50 метрах от образовательных, лечебных или спортивных заведений. Но встреча с подвыпившим взрослым в собственном дворе ребенку гарантирована.

Однако, как считает руководитель объединения предпринимателей «Деловые люди» Ольга Косец , проблема несколько преувеличена. «В Новой Москве я являюсь муниципальным депутатом, и никто никогда не обращался ко мне по поводу дискомфорта от работы кафе и ресторанов в домах, — поясняет она. — Кафе размещается в жилом доме только после согласования с жильцами». Косец напоминает, что на первых этажах жилых зданий работают также магазины формата «у дома». И они тоже продают алкоголь. По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, до 85 процентов торговых точек с алкоголем приходится на магазины в жилых домах. Продажи спиртного дают им 40-50 процентов оборота. И бизнес, понятно, будет за них бороться.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович уверен, что регионам нужно дать дополнительное право регулировать деятельность кафе и ресторанов, но лишать их алкогольных лицензий нецелесообразно. По факту надо действовать: заведение начинает доставлять жителям проблемы, тогда и нужно с ним разбираться, вплоть до закрытия.

В некоторых регионах до 85 процентов торговых точек с алкоголем приходится на помещения в жилых домах

Есть еще одна проблема. Любое заведение общепита — это нагрузка и на общедомовые коммуникации, и дополнительный источник пожарной опасности. Однако датчиками дыма и противопожарными системами многоэтажки советской постройки не оборудованы.