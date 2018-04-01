На RTД прошла премьера сериала о русской кухне

В эфире RTД состоялась премьера сериала о русской кухне. Ведущим нового кулинарного шоу стал российский актёр Оскар Кучера . По сюжету он рассказывает об особенностях национальной гастрономии своему другу, американцу Глену Куцовски, который мечтает открыть в Майами ресторан русской кухни, но не знаком с ней. В эфире RTД вышел первый выпуск сериала о русской кухне «Вкус России». Каждая серия посвящена традиционной еде отдельного региона.

Российский ведущий Оскар Кучера и американский ресторатор Глен Куцовски посещают десятки городов, где встречаются с местными жителями, выясняют их гастрономические предпочтения и традиции приготовления горячих и холодных блюд, а также делятся рецептами со зрителями.

Сам Оскар Кучера признаётся, что любит и умеет готовить, он также обещает раскрыть несколько секретов русской кухни по ходу сериала.

По словам Глена Куцовски, Россия у него всегда ассоциировалась со вкусной едой и красивыми женщинами. Сейчас он подумывает об открытии русского ресторана в США, для чего и решил попутешествовать по стране — «попробовать Россию на вкус».

Первая серия посвящена салату оливье. Новые серии будут выходить по будням, в эфире и на сайте документального телеканала RTД.