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На RTД прошла премьера сериала о русской кухне
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На RTД прошла премьера сериала о русской кухне 

RT на русском 27 минут назад
В эфире RTД состоялась премьера сериала о русской кухне. Ведущим нового кулинарного шоу стал российский актёр Оскар Кучера. По сюжету он рассказывает об особенностях национальной гастрономии своему другу, американцу Глену Куцовски, который мечтает открыть в Майами ресторан русской кухни, но не знаком с ней. В эфире RTД вышел первый выпуск сериала о русской кухне «Вкус России». Каждая серия посвящена традиционной еде отдельного региона.
Российский ведущий Оскар Кучера и американский ресторатор Глен Куцовски посещают десятки городов, где встречаются с местными жителями, выясняют их гастрономические предпочтения и традиции приготовления горячих и холодных блюд, а также делятся рецептами со зрителями.
Сам Оскар Кучера признаётся, что любит и умеет готовить, он также обещает раскрыть несколько секретов русской кухни по ходу сериала.
По словам Глена Куцовски, Россия у него всегда ассоциировалась со вкусной едой и красивыми женщинами. Сейчас он подумывает об открытии русского ресторана в США, для чего и решил попутешествовать по стране — «попробовать Россию на вкус».
Первая серия посвящена салату оливье. Новые серии будут выходить по будням, в эфире и на сайте документального телеканала RTД.
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