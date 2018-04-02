В Киргизии 89 человек отравились на свадьбе в ресторане

БИШКЕК, 2 апреля. / ТАСС /. В Киргизии 89 человек обратились за медицинской помощью после свадьбы, которая проходила в ресторане в Бишкеке. Об этом сообщил в понедельник Центр госсанэпиднадзора Бишкека.

"После отравления в ресторане за медицинской помощью обратились 89 человек, 53 из них госпитализированы в инфекционные больницы. Еще 38 граждан проходят амбулаторный курс лечения", — говорится в сообщении.

По данным медиков, все пострадавшие вечером 31 марта принимали участие в свадебных торжествах в одном из ресторанов киргизской столицы. Ранее министерство здравоохранения республики заверило, что в общей сложности на свадьбе присутствовали 190 человек.

"Состояние поступивших с диагнозом «отравление» людей средней или легкой степени тяжести, им оказывается соответствующая медицинская помощь", — отмечается в документе. В списке пострадавших числятся 11 детей и подростков, их состояние также пока не вызывает опасений у врачей

В настоящее время сотрудники Центра госсанэпиднадзора продолжают выяснять причины массового отравления. Взяты пробы пищевых продуктов ресторана, проводятся соответствующие лабораторные исследования, результаты которых станут известны в течение трех дней.

Столичные эпидемиологи приняли решение временно закрыть данную точку общественного питания до выяснения всех обстоятельств. Известно, что последний раз санитарная проверка в этом ресторане проводилась в октябре прошлого года.