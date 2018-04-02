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В Киргизии 89 человек отравились на свадьбе в ресторане
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В Киргизии 89 человек отравились на свадьбе в ресторане 

ТАСС 2 часа назад
БИШКЕК, 2 апреля. /ТАСС/. В Киргизии 89 человек обратились за медицинской помощью после свадьбы, которая проходила в ресторане в Бишкеке. Об этом сообщил в понедельник Центр госсанэпиднадзора Бишкека.
"После отравления в ресторане за медицинской помощью обратились 89 человек, 53 из них госпитализированы в инфекционные больницы. Еще 38 граждан проходят амбулаторный курс лечения", — говорится в сообщении.
По данным медиков, все пострадавшие вечером 31 марта принимали участие в свадебных торжествах в одном из ресторанов киргизской столицы. Ранее министерство здравоохранения республики заверило, что в общей сложности на свадьбе присутствовали 190 человек.
"Состояние поступивших с диагнозом «отравление» людей средней или легкой степени тяжести, им оказывается соответствующая медицинская помощь", — отмечается в документе. В списке пострадавших числятся 11 детей и подростков, их состояние также пока не вызывает опасений у врачей
В настоящее время сотрудники Центра госсанэпиднадзора продолжают выяснять причины массового отравления. Взяты пробы пищевых продуктов ресторана, проводятся соответствующие лабораторные исследования, результаты которых станут известны в течение трех дней.
Столичные эпидемиологи приняли решение временно закрыть данную точку общественного питания до выяснения всех обстоятельств. Известно, что последний раз санитарная проверка в этом ресторане проводилась в октябре прошлого года.
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