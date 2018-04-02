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В Киргизии возбудили дело после массового отравления на свадьбе
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В Киргизии возбудили дело после массового отравления на свадьбе 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
БИШКЕК, 2 апр — РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту массового отравления на свадьбе в Киргизии, в результате которого были госпитализированы сто человек, передает в понедельник агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на пресс-службу милиции Бишкека.
Ранее в Минздраве Киргизии сообщили РИА Новости, что из-за массового отравления на свадьбе в республиканскую клиническую инфекционную больницу обратились 139 человек, 89 из них госпитализировали, а 50 получают помощь на дому. Также 12 гостей обратились за помощью в больницу в городе Чолпон-Ата, 11 госпитализированы. Среди отравившихся 19 детей. У всех пострадавших одинаковые жалобы — головная боль, температура, тошнота.
"Возбуждено уголовное дело по статьям 256 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и 258 «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»… Назначены соответствующие экспертизы", — говорится в сообщении.
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