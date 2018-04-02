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«Бургер Кинг» запустил «домашний интерфейс» и шоколадный воппер
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«Бургер Кинг» запустил «домашний интерфейс» и шоколадный воппер 

Sostav.ru 3 часа назад
Фото: Sostav.ru
«Бургер Кинг» всегда крайне заботлив к своим гостям. Вот и сейчас ресторан быстрого питания разработал новинку для своего меню, а чтобы не пришлось тратить время на ожидание в очереди, предложил установить интерфейс для заказа прямо у себя в квартире.
На самом деле, нет.
Рестораны «Бургер Кинг» по всему миру не могли пройти мимо соблазна разыграть всех 1 апреля.
Перед минувшими выходными стало известно о новинке в меню бренда — шоколадном воппере. Бургер для любителей сладкого готовился к выходу в России, Сингапуре и во многих других странах.
За новостью о шоколадном воппере «Бургер Кинг» представил еще одно обновление, а точнее, новую услугу ресторана. Теперь установить интерфейс для заказа блюд можно прямо у себя дома.
Полагаем, что с тем же успехом можно было бы позвонить в службу доставки или воспользоваться онлайн-заказами в приложении, но разве это интересно?
Бельгийское представительство бренда представило ролик, продвигающий новый сервис. Главный герой видео делает заказы ногой, во сне и прямо из душа.
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