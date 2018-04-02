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Австралиец с ножом в спине предпочел пиво поездке в больницу
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Австралиец с ножом в спине предпочел пиво поездке в больницу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Житель Австралии после уличной драки, в которой он получил ножевое ранение, зашел в паб и заказал пиво. Об этом сообщает издание Metro.
Инцидент произошел в прибрежном районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд. Мужчина подрался со своим другом в пабе, а затем, когда их выгнали из заведения, продолжил разборки снаружи. В итоге ему воткнули нож в спину. Пострадавший сначала вернулся в бар, заказал пинту пива и выпил ее, а только затем отправился в больницу.
Представитель полиции Квинсленда отметил, что уровень алкоголя в крови мужчин был «значительным». Также он добавил, что пострадавший не стал выдвигать никаких обвинений против своего обидчика.
1 апреля стала известна история британца, который в течение месяца останавливался в самых дорогих отелях Вашингтона и ужинал в элитных ресторанах, но ни разу не оплатил счет. Адвокат 21-летнего мужчины настаивает на его невиновности.
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