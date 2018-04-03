К ЧМ-2018 в Сочи проверят персонал общепита на знание иностранного языка

К началу чемпионата мира по футболу в Сочи будет подготовлено свыше 300 предприятий общественного питания. Ведь по словам вице-губернатора Кубани Василия Швеца, во время мундиаля кубанский курорт ожидает около 1 млн гостей. Среди них будут жители самых разных стран.

Рестораны, кафе и магазины располагаются вдоль 62 улиц, которые обозначены как гостевые маршруты. С 10 апреля заказы и покупки в них будут совершать тайные покупатели под видом иностранцев, чтобы проверить, как персонал знает иностранные языки.

Кроме того, руководителям предприятий общественного питания рекомендовали обратить внимание на ценовую политику, наличие полноценного меню с указанием калорийности и соотношения белков, жиров и углеводов, а также блюд традиционной кубанской кухни.

В крае также планируют ввести временный запрет на продажу алкоголя в стекле в радиусе 500 метров от объектов ЧМ-2018.