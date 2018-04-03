Стали известны причины ЧП в ереванском ресторане

Причиной ЧП в ресторане быстрого питания в центре армянской столицы стал взрыв газового баллона, который использовался на кухне заведения для разлива пива.

Она добавила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц». Виновные могут получить реальный срок лишения свободы до пяти лет.

Ранее СМИ предположили, что в ресторане взорвался кислородный баллон. Однако, по данным республиканского МЧС , речь идет о емкости с углекислым газом.

К счастью, взрыв обошелся без жертв. Среди девятерых пострадавших граждан — трое россиян. Все они госпитализированы.