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Стали известны причины ЧП в ереванском ресторане
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Стали известны причины ЧП в ереванском ресторане 

Российская Газета 2 часа назад
Причиной ЧП в ресторане быстрого питания в центре армянской столицы стал взрыв газового баллона, который использовался на кухне заведения для разлива пива.
"По предварительной версии взорвался 20-килограммовый баллон, обеспечивающий давление в аппарате для разлива пива. В результате взрыва восемь человек госпитализированы с телесными повреждениями. Состояние восьмилетней девочки оценивается как тяжелое", — цитирует РИА Новости советника главы следственного комитета Армении Сону Трузян.
Она добавила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц». Виновные могут получить реальный срок лишения свободы до пяти лет.
Ранее СМИ предположили, что в ресторане взорвался кислородный баллон. Однако, по данным республиканского МЧС, речь идет о емкости с углекислым газом.
К счастью, взрыв обошелся без жертв. Среди девятерых пострадавших граждан — трое россиян. Все они госпитализированы.
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