Появилось видео с места взрыва в Ереване

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости . В Сети появилось видео с места взрыва в Ереване, при котором пострадали трое россиян. Ролик опубликовал телеканал RT

Взрыв прогремел в ресторане Burger King на Северном проспекте Еревана, взорвался кислородный баллон. В общей сложности травмы получили восемь человек, из них трое — 15-летние россияне.