Ещё
Появилось видео с места взрыва в Ереване
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилось видео с места взрыва в Ереване 

РИА Новости 9 часов назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео с места взрыва в Ереване, при котором пострадали трое россиян. Ролик опубликовал телеканал RT.
Взрыв прогремел в ресторане Burger King на Северном проспекте Еревана, взорвался кислородный баллон. В общей сложности травмы получили восемь человек, из них трое — 15-летние россияне.
Также среди пострадавших трое граждан Армении — дети шести и восьми лет, 19-летняя девушка, и двое 24-летних иранцев. Состояние восьмилетней девочки тяжелое, остальных — удовлетворительное, уточнили в МЧС Армении.
РИА Новости: последние новости
Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах В Китае открыли торговый автомат по продаже автомобилей Под Ташкентом более 50 человек отравились на свадьбе в ресторане
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?1
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Видео
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение