МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео с места взрыва в Ереване, при котором пострадали трое россиян. Ролик опубликовал телеканал RT.
Взрыв прогремел в ресторане Burger King на Северном проспекте Еревана, взорвался кислородный баллон. В общей сложности травмы получили восемь человек, из них трое — 15-летние россияне.
Также среди пострадавших трое граждан Армении — дети шести и восьми лет, 19-летняя девушка, и двое 24-летних иранцев. Состояние восьмилетней девочки тяжелое, остальных — удовлетворительное, уточнили в МЧС Армении.