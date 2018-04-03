Взрыв в центре Еревана произошел из-за баллона для разлива пива

Советник главы следственного комитета Армении Сона Трузян заявила, что в ресторане в центре Еревана взорвался газовый баллон, который обеспечивал давление в аппарате для разлива пива. Об этом она написала в фейсбуке.

"Согласно предварительной версии взорвался 20-килограммовый баллон, который обеспечивал давление в аппарате для разлива пива. В результате взрыва восемь человек с телесными повреждениями доставлены в больницу. Состояние восьмилетней девочки оценивается как тяжелое", — написала Трузян.

Ранее сообщалось, что взрыв в ресторане в центре Еревана произошел на кухне заведения.