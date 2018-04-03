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Взрыв в центре Еревана произошел из-за баллона для разлива пива
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Взрыв в центре Еревана произошел из-за баллона для разлива пива 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Советник главы следственного комитета Армении Сона Трузян заявила, что в ресторане в центре Еревана взорвался газовый баллон, который обеспечивал давление в аппарате для разлива пива. Об этом она написала в фейсбуке.
"Согласно предварительной версии взорвался 20-килограммовый баллон, который обеспечивал давление в аппарате для разлива пива. В результате взрыва восемь человек с телесными повреждениями доставлены в больницу. Состояние восьмилетней девочки оценивается как тяжелое", — написала Трузян.
Ранее сообщалось, что взрыв в ресторане в центре Еревана произошел на кухне заведения.
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