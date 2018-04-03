На Котельнической открылся ресторан Stories

Stories занял двухэтажное помещение в знаменитой сталинской высотке, где раньше располагался нашумевший ресторан "Мюсли".

Пространство получилось легким и стильным, а в искрящихся зеркалах в стиле ар-деко, кажется, вот-вот промелькнет отражение Джея Гэтсби. Структура заведения осталась без изменений: два этажа ресторана, как раньше, связаны так называемым вторым светом — но теперь это общее пространство пронизывает большой стеклянный подвес.

Тандем шеф-повара Владислава Корпусова и шеф-кондитера Жизель Магдиевой работал в "Мюсли" до самого закрытия, а теперь возглавил кухню Stories. В оригинальном меню Корпусова — множество блюд, разными способами приготовленных на открытом огне: здесь жарят, запекают на вертеле, коптят и фламбируют.

Кстати, в разделе "Моря и реки" есть фламбированные раскаленным говяжьим жиром устрицы, которые подают с ферментированным томатами и маринованной клубникой (900 руб.). Кроме них в этом разделе меню можно найти камчатского краба с тартаром из сельдерея (950 руб.) и осетра под яблочной сальсой с картофельным пюре (900 руб.).

Мясной раздел в качестве закуски предлагает, например, татаки из фламбированной говядины с лисичками и салатом из трав (550 руб.), а на горячее — филе подвяленной утки с печеными овощами и соусом из облепихи (580 руб.) или, скажем, стейк стриплойн с копченым луковым пюре и устричным соусом (970 руб.).

Также в Stories довольно заметный раздел с вегетарианскими блюдами: среди прочего можно попробовать карпаччо из цуккини и огурца с трюфельной заправкой (480 руб.) и домашний сыр с обожженным томатом и копченым виноградом (790 руб.).

Ко многим блюдам рекомендуют брать вина. В компактной карте напитков Stories есть красные, белые и игристые, натуральные и биодинамические вина, представлен Новый и Старый Свет.

Как сообщает Restoclub, отдельного внимания стоит десертная карта и меню завтраков. На сладкое Жизель Магдиева предлагает взять яркий кисловатый лимонный сорбет с шисо в компании йогуртового мусса с лимонным курдом (550 руб.) или легкую, нежную ванильную панна-котту с сорбетом из маракуйи, газированной голубикой и маринованной клубникой (490 руб.).

Позавтракать в Stories можно со вкусом: обычные утренние блюда щеголяют интересными акцентами. Так, овсяную кашу здесь подают с лимоном и вяленой вишней (280 руб.), а омлет — с копченой сметаной (220 руб.).

Средний чек: 2000 (без напитков)

Адрес: наб. Котельническая, 1/15