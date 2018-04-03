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В Приамурье выбрали гастрономический символ
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В Приамурье выбрали гастрономический символ 

Авторадио 3 часа назад
Интернет-голосование на самое «амурское блюдо», которое бы отражало специфику и колорит региона, шло несколько недель. Бесспорным лидером стала классика советской гастрономии — пельмени «Амур». Всего на конкурс было подано семьдесят два уникальных рецепта. От йогурта из оленьего молока и голубицы до «щурбургера», в основе которого котлета из щучьего мяса. Победителя — пельмени «Амур» официально представят на Восточном экономическом форуме как гастрономический символ Амурской области. По одной из версий эти пельмени изобрели 60-х годах прошлого века, они были фирменным блюдом вагонов — ресторанов Забайкальской железной дороги.
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