В Приамурье выбрали гастрономический символ

Интернет-голосование на самое «амурское блюдо», которое бы отражало специфику и колорит региона, шло несколько недель. Бесспорным лидером стала классика советской гастрономии — пельмени «Амур». Всего на конкурс было подано семьдесят два уникальных рецепта. От йогурта из оленьего молока и голубицы до «щурбургера», в основе которого котлета из щучьего мяса. Победителя — пельмени «Амур» официально представят на Восточном экономическом форуме как гастрономический символ Амурской области. По одной из версий эти пельмени изобрели 60-х годах прошлого века, они были фирменным блюдом вагонов — ресторанов Забайкальской железной дороги.