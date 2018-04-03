Ещё
Почему за границей любят русскую кухню?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему за границей любят русскую кухню? 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Отдыхали семьёй в Таиланде и Китае. Заметили, что там стали открываться рестораны русской, в том числе сибирской кухни. В чём причина её популярности?
— Рестораны и кафе русской кухни открывают в других странах не потому, что она там популярна, — говорит шеф-повар крупной сети красноярских кафе Роман Патрашов. — Дело в том, что в Турции или Таиланде проживает много россиян, в том числе из Сибири. Местные жители находят в открытии для них заведений экономическую выгоду. Кроме этого, в жарких странах отдыхает немало наших туристов. И не каждый сможет питаться специфической острой тайской или китайской едой. Кстати, многие отмечают, что мясо там низкого качества. Невкусная свинина, говядина. К сожалению, в ресторанах русской кухни за рубежом можно найти далеко не всё. Когда мы с коллегами открывали в Китае одно заведение, долго искали гречку. Многие даже не знают о существовании такой крупы.
АиФ Красноярск: последние новости
Опустела без тебя земля. Каким запомнился поклонникам Дмитрий Хворостовский «Николаевка выбрала меня». Красноярка создала музей об исчезающей слободе В Красноярском крае стали меньше жениться и рожать детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение