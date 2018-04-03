Почему за границей любят русскую кухню?

Отдыхали семьёй в Таиланде и Китае. Заметили, что там стали открываться рестораны русской, в том числе сибирской кухни. В чём причина её популярности?

— Рестораны и кафе русской кухни открывают в других странах не потому, что она там популярна, — говорит шеф-повар крупной сети красноярских кафе Роман Патрашов. — Дело в том, что в Турции или Таиланде проживает много россиян, в том числе из Сибири. Местные жители находят в открытии для них заведений экономическую выгоду. Кроме этого, в жарких странах отдыхает немало наших туристов. И не каждый сможет питаться специфической острой тайской или китайской едой. Кстати, многие отмечают, что мясо там низкого качества. Невкусная свинина, говядина. К сожалению, в ресторанах русской кухни за рубежом можно найти далеко не всё. Когда мы с коллегами открывали в Китае одно заведение, долго искали гречку. Многие даже не знают о существовании такой крупы.