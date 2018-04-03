Правила жизни шефа Рифа Ойтмана

О работе

Я думаю, что самые главные качества для работы — это быть дисциплинированным, уметь работать в команде и иметь лидерские качества.

О развитии

Как шеф-повар, я считаю, что нужно быть креативным, постоянно развиваться, общаться с людьми, учиться, путешествовать.

Самое важное в жизни — это проводить время с семьей и друзьями. А твоя команда, твои коллеги — это тоже своеобразная семья. С ними мы проводим порой больше времени, чем с родными.

О важных моментах успешного проекта

Я считаю очень важным высокое качество блюд, которое, конечно, во многом зависит от продуктов. Не должно быть сбоев. Изо дня в день все должно быть отлично. Всегда надо проверять, чтобы еда соответствовала заданным стандартам. Если гости к тебе возвращаются, это значит, что ты в игре. Общение с гостями — очень важный и необходимый момент. То, что предложит City Voice, обязательно понравится гостям.

О еде и путешествиях Мое любимое место — это Япония. На втором месте США. В Японии лучшие ингредиенты и продукция хорошего качества: очень чистая. В Америке мне нравится то, что у них много интересных современных заведений, но они немного сумасшедшие.

Многие женщины сегодня помешаны на здоровом питании. Органика — это хорошо, но должен присутствовать здравый смысл.

О себе

Я занимаюсь плаванием дважды в неделю по 50 минут, и мне этого вполне хватает. Я не ем много, поэтому нахожусь в хорошей форме. Я встаю в 6 утра каждый день, пью кофе и записываю в блокнот все, что мне предстоит сделать в этот день. Я не могу планировать на целую неделю, часто все меняется.

Я любою отдыхать в Испании. Мне нравится культура, люди, еда. Обожаю Сан-Себастьян — это, пожалуй, мой любимый город.

О русской кухне