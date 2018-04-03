Ещё
Правила жизни шефа Рифа Ойтмана
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Гоголь. Вий» и другие: что смотреть в апреле
«Гоголь. Вий» и другие: что смотреть в апреле

Правила жизни шефа Рифа Ойтмана 

SNCmedia.ru 4 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
О работе
Я думаю, что самые главные качества для работы — это быть дисциплинированным, уметь работать в команде и иметь лидерские качества.
О развитии
Как шеф-повар, я считаю, что нужно быть креативным, постоянно развиваться, общаться с людьми, учиться, путешествовать.
Самое важное в жизни — это проводить время с семьей и друзьями. А твоя команда, твои коллеги — это тоже своеобразная семья. С ними мы проводим порой больше времени, чем с родными.
О важных моментах успешного проекта
Я считаю очень важным высокое качество блюд, которое, конечно, во многом зависит от продуктов. Не должно быть сбоев. Изо дня в день все должно быть отлично. Всегда надо проверять, чтобы еда соответствовала заданным стандартам. Если гости к тебе возвращаются, это значит, что ты в игре. Общение с гостями — очень важный и необходимый момент. То, что предложит City Voice, обязательно понравится гостям.
О еде и путешествиях Мое любимое место — это Япония. На втором месте США. В Японии лучшие ингредиенты и продукция хорошего качества: очень чистая. В Америке мне нравится то, что у них много интересных современных заведений, но они немного сумасшедшие.
Многие женщины сегодня помешаны на здоровом питании. Органика — это хорошо, но должен присутствовать здравый смысл.
О себе
Я занимаюсь плаванием дважды в неделю по 50 минут, и мне этого вполне хватает. Я не ем много, поэтому нахожусь в хорошей форме. Я встаю в 6 утра каждый день, пью кофе и записываю в блокнот все, что мне предстоит сделать в этот день. Я не могу планировать на целую неделю, часто все меняется.
Я любою отдыхать в Испании. Мне нравится культура, люди, еда. Обожаю Сан-Себастьян — это, пожалуй, мой любимый город.
О русской кухне
Я пробовал и традиционную русскую еду, и новую. Я считаю, что сейчас новая эра русской кухни. Нужно поднимать ее на новый высокий уровень. Из русских шефов знаю Владимира Мухина.
SNCmedia.ru: последние новости
Сообразили на двоих: отзыв о ресторане греческой кухни Simple Greece 3 идеальных места для завтрака с подругой в Москве Куда поехать в апреле: девичник в Дубае, круиз по Замбези и кулинарная школа на Мальдивах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки11
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение