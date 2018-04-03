Легендарный ресторан на мосту в Салехарде вновь открылся (ФОТО)

Самый известный ресторан Салехарда открылся после реконструкции. Он сменил не только название, но и концепцию, теперь это ресторан-авеню Panorama. Что вполне оправдано — именно вид на город из окон заведения вызывает интерес у гостей.

Мы заглянули в ресторан спустя пару дней после его открытия, чтобы оценить масштаб перемен знакового места.

Аншлага в ресторане, как ожидалось, нет. На этаже занято только пять столиков. Возможно, потому, что понедельник, салехардцы отдыхают дома после первого трудового дня.

В меню есть и традиционные, и национальные блюда. Картофель с жареными грибочками, например, стоит 250 рублей. Муксун на гриле или оленина с шоколадным соусом — 1000 рублей. Винная карта разнообразна, в том числе по ценам. Кому захочется шикануть, можно заказать бутылку вина и за 10 с лишним тысяч рублей.

Блюда приносят быстро, заказ пришлось ждать максимум 20 — 25 минут. За это время успели присмотреться к обстановке. После капитального ремонта здесь стало как будто светлее. И хотя столики расположены так же, как и раньше, все кажется другим — более стильным. Дизайнеры хорошо поработали. В придачу к этому приятная музыка, не бьющая по голове, и спокойная атмосфера.

Кажется, новый ресторан «поселился» на мосту надолго. И его посещение вновь будет входить в обязательную программу всех туристов, прибывающих в Салехард.