Конкурс барбекю и кухни народов мира. Кулинарный фест «Арзамасский гусь» вновь ждёт гостей

Темой грядущего фестиваля станет «Дружба народов», поэтому к традиционным блюдам из местных продуктов добавятся угощения разных кухонь почти со всего мира, приготовленные шеф-поварами известных ресторанов.

Организаторы приготовили насыщенную программу, «гвоздём» которой станет конкурс барбекю. Заявки на участие принимаются на сайте фестиваля. Победителей ждут ценные призы. В рамках фестиваля пройдут кулинарные мастер-классы для профессионалов и гурманов, а в приготовлении шоу-блюд сможет поучаствовать любой желающий. К услугам гостей предоставлены ярмарка ремесленников и фермеров, масштабный фудкорт, контактный зоопарк и детский городок. Мастера своего дела всегда погружены в процесс.

Праздник по традиции завершится большим концертом, хедлайнером которого станет белорусская группа Trubetskoy: гости из Минска исполнят свои хиты: «Ау!», «Яблони», «Ты кинула». В программе вечера также выступления коллективов из Москвы и Нижегородской области. Финальным аккордом фестиваля станут театрализованное шоу и фейерверк.

В прошлом году гостям фестиваля не повезло с погодой: для конца мая было довольно прохладно. Однако некоторым участникам праздника посчастливилось отведать ухи из раков.