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В Москве стартовал сезон летних веранд при кафе
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В Москве стартовал сезон летних веранд при кафе 

Мир24 22 минуты назад
Фото: Мир24
Первые веранды открылись уже в центре и на севере города, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.
Так, они появились на Цветном бульваре, на улице Рождественка и Весковском переулке.
В ведомстве заметили, что каждый год число летних веранд растет. В 2018 году в столице будет работать 2,575 тыс. летних кафе.
Летние веранды размещают обычно с 1 апреля по 1 ноября. Устанавливать открытые веранды рестораторы могли заранее — с 15 марта.
«Земельный участок для размещения летнего кафе город предоставляет бесплатно. Площадь и расположение веранды определяются схемой размещения таких объектов. Рестораторам необходимо строго соблюдать все необходимые требования», — приводит пресс-служба слова начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Сергея Шогурова.
В ведомстве подчеркнули, что рестораторам напомнили о порядке и правилах размещения летних веранд. Благодаря профилактике количество нарушений в таких сезонных кафе за два года сократилось на 40%.
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