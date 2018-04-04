В Москве стартовал сезон летних веранд при кафе

Первые веранды открылись уже в центре и на севере города, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Так, они появились на Цветном бульваре, на улице Рождественка и Весковском переулке.

В ведомстве заметили, что каждый год число летних веранд растет. В 2018 году в столице будет работать 2,575 тыс. летних кафе.

Летние веранды размещают обычно с 1 апреля по 1 ноября. Устанавливать открытые веранды рестораторы могли заранее — с 15 марта.

«Земельный участок для размещения летнего кафе город предоставляет бесплатно. Площадь и расположение веранды определяются схемой размещения таких объектов. Рестораторам необходимо строго соблюдать все необходимые требования», — приводит пресс-служба слова начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Сергея Шогурова

В ведомстве подчеркнули, что рестораторам напомнили о порядке и правилах размещения летних веранд. Благодаря профилактике количество нарушений в таких сезонных кафе за два года сократилось на 40%.