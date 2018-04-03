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Ведущий показал отвратительный бургер в аэропорту и спровоцировал проверку
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Ведущий показал отвратительный бургер в аэропорту и спровоцировал проверку 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Известный британский комик и телеведущий Юэн Кэмерон (Ewen Cameron) рассказал в своем Twitter-аккаунте о дорогой и невкусной еде, которую подают в аэропорту Глазго.
«Дорогой Джеймс Мартин (хозяин ресторана — прим. "Ленты.ру"). Не жалуюсь, но чувствую, что вам нужно знать, как ваше имя связано с аэропортом Глазго. Это чизбургер из вашего ресторана, который стоит 9 фунтов 50 центов (770 рублей — прим. «Ленты.ру»)! Я полагаю, что вы будете раздражены, так как вы человек, который гордится своей едой», — написал Кэмерон.
Свой пост он сопроводил фотографией неаппетитного блюда, которое ему подали, назвав его «по-настоящему отвратительным».
Мартин, который является не только знаменитым шеф-поваром и ресторатором, но и ведущим авторского кулинарного шоу, ответил Кэмерону спустя несколько часов. Он попросил прощения у комика и пообещал лично провести расследование в своем заведении. Особый интерес у него вызвал обслуживавший Кэмерона сотрудник — его имя и время посещения ресторана шеф попросил прислать в личные сообщения.
Подписчиков Кэмерона этот случай не удивил: они рассказали в комментариях под публикацией, что аэропорт Глазго будто специально ликвидировал недорогие точки быстрого питания. Телеведущий сообщил, что его жена также заинтересовалась, почему в терминале не было ни McDonalds, ни Burger King, ни KFC. Этот случай он назвал скандальным.
Некоторые пользователи интернета решили напрямую высказать свое неодобрение хозяину ресторана. «Джеймс, я ваш большой фанат. Я работаю в аэропорту Глазго и слышал, что ваш ресторан не очень хорош», — сообщил один из подписчиков шефа.
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