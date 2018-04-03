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«Первый сибирский ШЕФ МАРКЕТ» подружил фермеров и рестораны
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«Первый сибирский ШЕФ МАРКЕТ» подружил фермеров и рестораны 

Собака 18 минут назад
Фото: Собака
Мероприятие собрало более ста пятидесяти шеф-поваров и более тридцати фермерских хозяйств Новосибирской области. «Первый сибирский ШЕФ МАРКЕТ» был огранизован Федерацией рестораторов и отельеров Сибири, Министерством сельского хозяйства НСО, Международным форумом поваров «Завтра'к шефа» (PIR EXPO, г. Москва) и Управлением Потребительского рынка мэрии Новосибирска. Мероприятие на площадке строящегося «Центра Сибирской Кухни Владимира и Анжелики Бурковских» получилось самым масштабным в Сибири — на него приехали даже гости из соседних областей. В программе были мастер-классы от ведущих шеф-поваров Москвы и Новосибирска и презентация сыров, меда, хамона, молока и молочной продукции, овощей и зелени, чая и других продуктов. По словам участников, «Маркет» стал для них главным сибирским кулинарным событием года.
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