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Звездный сезон FoodTime: Артем Пиндюра приготовил говядину и рассказал, какие девушки ему нравятся
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Звездный сезон FoodTime: Артем Пиндюра приготовил говядину и рассказал, какие девушки ему нравятся 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Сайт WMJ.ru совместно с Кулинарной Студией Clever запустил второй сезон шоу FoodTime эксклюзивно «ВКонтакте»! Каждую неделю в гости к главному редактору WMJ.ru Анне Кругловой приходят звезды шоу-бизнеса, кино и Instagram. Не обещаем, что они умеют готовить, но зато с удовольствием делятся своими лайфхаками о правильном питании и здоровом образе жизни во время приготовления любимых блюд! Вместе с тем вопросы, которые задает героям Анна, не всегда на кулинарную тематику. Кроме того, в конце каждого выпуска тебя ждет специальный вопрос — следи за шоу внимательно, ответь на него, и тебе достанется классный приз!
В этот раз на нашей кухне было по-настоящему жарко, ведь к нам заглянул солист группы MBAND Артем Пиндюра. Он не только раскрыл секрет своего фирменного блюда, но и рассказал, какая девушка сможет покорить его сердце. Интересно? Тогда скорее жми на Play и все узнаешь!
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Видео: Ксения Боенкова, Анна Егорова / WMJ.ru
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