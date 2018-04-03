Звездный сезон FoodTime: Артем Пиндюра приготовил говядину и рассказал, какие девушки ему нравятся

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

WMJ.ru: последние новости

Было — стало: чем сейчас живет и как выглядит главная Мальвина советского кино Татьяна Проценко

От концерта Джареда Лето до «Ночи пожирателей рекламы»: куда сходить и что посмотреть в апреле

От грубой косухи до суперпрозрачного платья: вернувшаяся в спорт Мария Шарапова демонстрирует безупречный стиль