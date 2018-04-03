Рестораны, хостел и столовые: ведущая «Ревизорро» проверила Екатеринбург перед ЧМ-2018

В преддверии ЧМ-2018 Настасья Самбурская с командой «Ревизорро» решила проверить ряд заведений Екатеринбурга, в том числе и эконом-варианты: хостелы и студенческие столовые. Съемки проводились 12 февраля, однако в эфир на телеканале «Пятница» эпизод вышел лишь 3 апреля.

Первым в списке на проверку стал гриль-бар «Bukowski». Здесь ведущую порадовало наличие маркировок на продуктах и чистота на кухне. Тем не менее нашлись и недочеты: дрожжевое тесто, хранившееся более положенных девяти часов, и несколько не идеально чистых тарелок.

Что касается проверок в зале, то практически со всеми заведение справилось: эксперт шеф-повар Шакир Юлдашев одобрил внешний вид и вкус фирменного блюда, а «тайные агенты» убедились в добросовестности сотрудников бара. Один из посетителей заказал мясной бургер, подсунул в него «сюрприз» и попросил заменить. Аналогичное блюдо после этого попросил другой посетитель, сидящий за тем же столиком. К чести персонала, клиенту не принесли бургер от отказника.

Единственная проверка в зале, на которой погорели официанты заведения, это продажа алкоголя несовершеннолетним: 14-летняя девушка купила там пиво. Спустя месяц еще одна несовершеннолетняя агент программы «Ревизорро» вновь приобрела там алкоголь, что лишило заведение шансов на сертификат.

Из бюджетных вариантов проверке подвергся хостел «Аврора», расположенный у железнодорожного вокзала. Самбурской понравилась администратор хостела, но вот пыль и грязь сыграли не в пользу заведения. А вот за что персонал хостела похвалили, так это за лояльность. За сутки до приезда ведущей в хостел заселилась группа «китайцев», якобы не понимающих по-русски, которые поджарили на кухне селедку. Но персонал выдержал проверку шумом и ароматом жареной селедки. Никто из гостей не услышал в свой адрес резких замечаний.

— Мне хостел понравился, но здесь еще есть над чем работать. Программа «Ревизорро» не рекомендует хостел Аврора, — заключила ведущая.

Проверили и студенческие столовые. Бригада телепередачи посетила Уральский аграрный университет и Уральский федеральный. Причем первая не получила сертификата из-за отсутствия маркировок на продуктах, пыли и грязи. Через месяц сотрудники общепита реабилитировались и все-таки получили свой сертификат.

В столовой УрФУ на Тургенева, 4, дела обстояли гораздо лучше, и точка получила сертификат с первого раза. Правда ведущей все показалось настолько соответствующим нормам, что даже не вызвало доверия.

— Я так полагаю, что нас здесь ждали, — во время проверки заявила Самбурская, пока не нашла для своего успокоения пару недочетов, в том числе и ловушки для тараканов.

Последним Самбурская со своей командой проверила мясной ресторан «Ребрышковая», с его чистыми холодильниками, посудой и качественными продуктами. Замечания вызвали отсутствие фирменного блюда из баранины, небольшой недовес порций (около 30 грамм) и излишнее декорирование мяса при подаче. По мнению эксперта программы, шеф-повара Шакира Юлдашева, так поступает повар, когда ему нечего сказать. В итоге ресторан-таки получил свой заслуженный сертификат.

Напомним, что в марте этого года журналисты телеканала «Пятница» уже приезжали в Екатеринбурге. Тогда команда «Ревизорро: Медицинно» проверила несколько уральских больниц.